Inflación en CABA: fue de 2,1% en mayo y volvió a desacelerarse

Entre los rubros que más aumentaron durante el mes se destacaron Educación, con una suba del 3,1%; Salud, que avanzó un 3%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 2,8%. También tuvo una incidencia importante el capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una variación del 2,2%. En el caso de los alimentos, las mayores alzas estuvieron impulsadas por carnes y derivados, lácteos, huevos y productos panificados, que continúan siendo determinantes en el gasto de las familias.