Persecución fatal en Colalao del Valle: procesan a los acusados por la muerte de dos hombres

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, quien estuvo representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal César Larry. Durante la misma se llevó adelante el control de las aprehensiones, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.