Seguridad

Persecución fatal en Colalao del Valle: procesan a los acusados por la muerte de dos hombres

El choque ocurrió durante una fuga para evadir un control de Gendarmería en la ruta 40; en el vehículo hallaron 457 kilos de hojas de coca.

FOTO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
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Hace 7 Min

La Justicia resolvió avanzar con el procesamiento de los imputados por la persecución que terminó en tragedia el pasado 6 de junio en Colalao del Valle, donde dos personas perdieron la vida y otra sufrió lesiones de consideración.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo de Gerardo Salas, quien estuvo representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal César Larry. Durante la misma se llevó adelante el control de las aprehensiones, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declaren legales las detenciones, al tiempo que formuló cargos contra Julio Agustín Sosa, de 26 años, como autor de los delitos de desobediencia a la autoridad en concurso real con homicidio culposo agravado por conducción antirreglamentaria, por haber causado la muerte de más de una persona, y lesiones culposas.

Por su parte, Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, fue imputada como coautora del delito de desobediencia a la autoridad.

Asimismo, la Fiscalía requirió la prisión preventiva de Sosa por el plazo de un mes, mientras que para Mamaní solicitó medidas de menor intensidad. El juez interviniente hizo lugar a lo planteado por el órgano acusador.

La persecución y el choque

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió alrededor de las 14.30 sobre la ruta nacional 40, en jurisdicción de Colalao del Valle. Sosa y Mamaní circulaban en una camioneta Ford Ranger cuando, al advertir un control vehicular del Operativo Lapacho llevado adelante por Gendarmería Nacional, decidieron no detenerse y evadir a los efectivos.

En ese contexto, el conductor emprendió la fuga a alta velocidad, realizando maniobras imprudentes y temerarias con el objetivo de evitar ser interceptado. La persecución culminó en la intersección de la ruta 40 con calle Ingeniero Orellana, donde Sosa invadió el carril contrario y colisionó de manera violenta contra una camioneta Chevrolet S10.

Como consecuencia del impacto fallecieron en el acto Vidal Chauqui y Jesús Horacio Cancino, quienes se desplazaban en el segundo vehículo. En tanto, Anacleto Suárez resultó herido.

Durante el procedimiento posterior, las autoridades constataron que en la camioneta que huía se transportaban 457 kilos de hojas de coca, lo que refuerza la hipótesis de que los acusados intentaban eludir el control para evitar ser detectados.

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