Control focal y descacharrado: el mapa de los operativos contra el dengue del 8 al 12 de junio en San Miguel de Tucumán
El Plan Integral Antimosquito (PIA) recorre los barrios de la capital con una estrategia triple: instalación de contenedores para descacharrar, visitas de control focal en los hogares y campañas de concientización para los vecinos.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realiza operativos de descacharrado y control focal del 8 al 12 de junio para frenar la proliferación del dengue en la capital.
- A través del Plan Integral Antimosquito, las cuadrillas instalan contenedores para desechos, visitan hogares para eliminar criaderos y realizan tareas de concientización.
- Estas acciones preventivas buscan erradicar de forma sostenida los criaderos de Aedes aegypti para mitigar el impacto de futuras epidemias de dengue y chikungunya.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensifica los operativos de control y las campañas de concientización en la capital para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre chikungunya. Durante la presente semana, correspondiente al período del 8 al 12 de junio, las cuadrillas municipales despliegan el Plan Integral Antimosquito (PIA) en puntos estratégicos como los barrios Viamonte, Ampliación Kennedy, Crucero Belgrano, Viviendas CGT, Villa Urquiza, Municipal y 11 de Marzo.
De manera complementaria, los equipos técnicos ejecutan tareas de control focal directo en las viviendas de los barrios Viamonte, Ampliación Kennedy, Viviendas CGT, Villa Urquiza y 11 de Marzo. A lo largo de estas jornadas, los promotores ambientales recorren los vecindarios ingresando a patios, galerías y jardines con el fin de asesorar a los residentes en la identificación de posibles focos de reproducción y colaborar activamente en la eliminación de cualquier objeto que ponga en riesgo la salud comunitaria.
Plan Integral Antimosquito (PIA) – Contenedores para depositar cacharros
Lunes 8 de junio
Barrio Viamonte: José Colombres 1440.
Martes 9 de junio
Barrio Ampliación Kennedy: Federico Helguera y México.
Barrio Crucero Belgrano: Anacleto Tobar 765 (altura Jujuy al 3400).
Miércoles 10 de junio
Barrio Viviendas CGT: Ayacucho y Pisarello.
Jueves 11 de junio
Barrio Villa Urquiza: Colombia y Siria.
Barrio Municipal: Pueyrredón y Alsina.
Viernes 12 de junio
Barrio 11 de Marzo: Av. Américo Vespucio y Libertad.
Operativos de control focal y posta ambiental
Lunes 8 de junio
9 h – Control focal en Barrio Viamonte.
9 a 11 h – Posta ambiental en pasaje México y Padre Roque Correa.
Martes 9 de junio
9 h – Control focal en Barrio Ampliación Kennedy.
9 a 11 h – Posta ambiental en Federico Helguera y México
10 a 12 h – Posta ambiental en Inca Garcilaso de la Vega y Anselmo Rojas.
Miércoles 10 de junio
9 h – Control focal en Barrio Viviendas CGT.
9 a 11 h – Posta ambiental en Ayacucho y Pisarello.
10 a 12 h – Posta ambiental en Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle.
Jueves 11 de junio
9 h – Control focal en Barrio Villa Urquiza.
9 a 11 h – Posta ambiental en Colombia y Siria.
10 a 12 h – Barrio Municipal, en Pueyrredón y Alsina.
Viernes 5 de junio
9 h – Control focal en Barrio 11 de Marzo.
9 a 11 h - Posta ambiental en avenida Américo Vespucio y Libertad.
Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.