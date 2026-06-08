SociedadActualidad

Control focal y descacharrado: el mapa de los operativos contra el dengue del 8 al 12 de junio en San Miguel de Tucumán

El Plan Integral Antimosquito (PIA) recorre los barrios de la capital con una estrategia triple: instalación de contenedores para descacharrar, visitas de control focal en los hogares y campañas de concientización para los vecinos.

Control focal y descacharrado: el mapa de los operativos contra el dengue del 8 al 12 de junio en San Miguel de Tucumán
Comunicación de San Miguel de Tucumán
Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realiza operativos de descacharrado y control focal del 8 al 12 de junio para frenar la proliferación del dengue en la capital.
  • A través del Plan Integral Antimosquito, las cuadrillas instalan contenedores para desechos, visitan hogares para eliminar criaderos y realizan tareas de concientización.
  • Estas acciones preventivas buscan erradicar de forma sostenida los criaderos de Aedes aegypti para mitigar el impacto de futuras epidemias de dengue y chikungunya.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensifica los operativos de control y las campañas de concientización en la capital para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre chikungunya. Durante la presente semana, correspondiente al período del 8 al 12 de junio, las cuadrillas municipales despliegan el Plan Integral Antimosquito (PIA) en puntos estratégicos como los barrios Viamonte, Ampliación Kennedy, Crucero Belgrano, Viviendas CGT, Villa Urquiza, Municipal y 11 de Marzo.

Pasantías en museos y turismo histórico: la convocatoria de la Municipalidad para estudiantes

Pasantías en museos y turismo histórico: la convocatoria de la Municipalidad para estudiantes

De manera complementaria, los equipos técnicos ejecutan tareas de control focal directo en las viviendas de los barrios Viamonte, Ampliación Kennedy, Viviendas CGT, Villa Urquiza y 11 de Marzo. A lo largo de estas jornadas, los promotores ambientales recorren los vecindarios ingresando a patios, galerías y jardines con el fin de asesorar a los residentes en la identificación de posibles focos de reproducción y colaborar activamente en la eliminación de cualquier objeto que ponga en riesgo la salud comunitaria.

Plan Integral Antimosquito (PIA) – Contenedores para depositar cacharros

Lunes 8 de junio

Barrio Viamonte: José Colombres 1440.

Martes 9 de junio

Barrio Ampliación Kennedy: Federico Helguera y México.
Barrio Crucero Belgrano: Anacleto Tobar 765 (altura Jujuy al 3400).

Miércoles 10 de junio

Barrio Viviendas CGT: Ayacucho y Pisarello.

Jueves 11 de junio

Barrio Villa Urquiza: Colombia y Siria.

Barrio Municipal: Pueyrredón y Alsina.

Viernes 12 de junio

Barrio 11 de Marzo: Av. Américo Vespucio y Libertad.

Operativos de control focal y posta ambiental

Lunes 8 de junio

9 h – Control focal en Barrio Viamonte.
9 a 11 h – Posta ambiental en pasaje México y Padre Roque Correa.
Martes 9 de junio

9 h – Control focal en Barrio Ampliación Kennedy.
9 a 11 h – Posta ambiental en Federico Helguera y México

10 a 12 h – Posta ambiental en Inca Garcilaso de la Vega y Anselmo Rojas.

Miércoles 10 de junio

9 h – Control focal en Barrio Viviendas CGT.

9 a 11 h – Posta ambiental en Ayacucho y Pisarello.

10 a 12 h – Posta ambiental en Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle.

Jueves 11 de junio

9 h – Control focal en Barrio Villa Urquiza.
9 a 11 h – Posta ambiental en Colombia y Siria.

10 a 12 h – Barrio Municipal, en Pueyrredón y Alsina.

Viernes 5 de junio

9 h – Control focal en Barrio 11 de Marzo.

9 a 11 h - Posta ambiental en avenida Américo Vespucio y Libertad.

Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
3

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo
5

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Feriado inmóvil o trasladable: ¿qué sucederá con 17 de junio, conmemoración de Güemes?

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá cubierto y se esperan lloviznas aisladas por la tarde

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Comentarios