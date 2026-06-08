Control focal y descacharrado: el mapa de los operativos contra el dengue del 8 al 12 de junio en San Miguel de Tucumán

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensifica los operativos de control y las campañas de concientización en la capital para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre chikungunya. Durante la presente semana, correspondiente al período del 8 al 12 de junio, las cuadrillas municipales despliegan el Plan Integral Antimosquito (PIA) en puntos estratégicos como los barrios Viamonte, Ampliación Kennedy, Crucero Belgrano, Viviendas CGT, Villa Urquiza, Municipal y 11 de Marzo.