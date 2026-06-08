Conmoción en Nueva York: seis heridos tras ser apuñalados en Penn Station a días del Mundial

Resumen para apurados
- Un hombre apuñaló y hirió a seis personas el domingo en Penn Station, Nueva York, desatando el pánico en la estación antes de ser detenido por la policía local.
- El ataque ocurrió en un ingreso de la concurrida estación. El sospechoso, un hombre en situación de calle, fue reducido con gas pimienta por oficiales tras un violento forcejeo.
- El hecho enciende alarmas de seguridad en Nueva York a días de recibir las finales de la NBA en el Madison Square Garden y los primeros partidos del Mundial de Fútbol 2026.
La agitada rutina de entradas y salidas en Penn Station se vio interrumpida por la tragedia. Alrededor de las siete de la tarde del domingo, un reporte a la unidad de Bomberos de Nueva York alertó que seis personas habían sido apuñaladas a pocas horas de que en la misma ciudad se lleven a cabo las finales de la NBA y que más adelante se disputen los encuentros del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium.
Antes de que los ocho partidos del Mundial de la FIFA 2026 se celebren en Nueva York, la Gran Manzana se convirtió en el escenario de la conmoción cuando un hombre apuñaló a seis personas dejando una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y dos heridas leves en la intersección de la Calle 33 Oeste y la Séptima Avenida, de acuerdo con el departamento de bomberos. Todas ellas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, mientras que una sexta fue llevada a otro hospital, aunque no precisaron su estado.
Conmoción en el centro del transporte estadounidense
El ataque ocurrió en una de las entradas del principal centro de transporte de Estados Unidos donde unos 600.000 pasajeros diarios se apiñan para llegar a los diferentes puntos del país y de la región. Según el departamento de bomberos, se halló un sospechoso que se encuentra bajo custodia. El hombre aprehendido parecería ser una persona sin hogar.
Un transeúnte declaró a CBS News que los agentes que asistieron al lugar debieron reducir al sospechoso y echarle gas pimienta. "Tuvieron que pedir ayuda a otros policías para poder detenerlo", aseguró el testigo. “Estaba gritando y agitando la cabeza”, comentó otro a CBS News. “Lo vi una vez, pero no pensé que fuera capaz de hacer nada”.
Testimonios del horror
De acuerdo con el reporte del medio mencionado, una mujer se encontraba con su padre sentados en las escaleras del Madison Square Garden cuando oyeron un grito cerca. Poco después, vieron llegar patrullas y ambulancias, y a un trabajador de un puesto de comida callejera que se cubría la cabeza con lo que parecía ser una toalla ensangrentada.
“Tenemos miedo porque hoy mi padre vino a dejarme en la estación de tren después del trabajo, pero quién sabe, podría volver a pasar”, advirtió Subul Sadaq, uno de los testigos a Spectrum News NY1.
Operativos blindados en la Gran Manzana
El hecho ocurrió en la previa de la final de la NBA que vuelve a celebrarse en el Madison Square Garden, estadio de Nueva York que se encuentra por encima de la concurrida estación y donde se habían iniciado operativos de mayor seguridad. Además, la ciudad será sede esta semana del primer partido del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, donde se disputará el juego entre Brasil y Marruecos.
Las autoridades federales ya habían estado trabajando para implementar un plan de seguridad detallado en previsión de la aparición de Trump este lunes en las finales del torneo.