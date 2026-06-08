Conmoción en Nueva York: seis heridos tras ser apuñalados en Penn Station a días del Mundial

Antes de que los ocho partidos del Mundial de la FIFA 2026 se celebren en Nueva York, la Gran Manzana se convirtió en el escenario de la conmoción cuando un hombre apuñaló a seis personas dejando una víctima con una herida grave, dos con lesiones moderadas y dos heridas leves en la intersección de la Calle 33 Oeste y la Séptima Avenida, de acuerdo con el departamento de bomberos. Todas ellas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, mientras que una sexta fue llevada a otro hospital, aunque no precisaron su estado.