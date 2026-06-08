Seis estudiantes tucumanos buscan llegar a Houston para el Mundial de Geofísica
Resumen para apurados
- Seis estudiantes de la Universidad de Tucumán clasificaron para representar a Argentina en el Mundial de Geofísica que se realizará en agosto en Houston, tras ganar la regional.
- El grupo clasificó en una competencia virtual ante rivales de Latinoamérica. Ante el elevado costo del viaje, lanzaron una campaña para conseguir fondos y sponsors privados.
- Serán los únicos representantes de la región en un congreso de 8.000 expertos, lo que posicionará la educación pública y la geofísica argentina a nivel internacional.
Seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán fueron seleccionadas para participar de la final de un prestigioso concurso internacional de geofísica que se realizará en agosto en Houston, en el marco del congreso "Image 2026", uno de los más importantes a nivel mundial en esa disciplina.
Albana Zottoli y Bernarda Kanan, dos de las integrantes del equipo, explicaron a LA GACETA que la clasificación se dio tras superar una instancia regional en la que participaron estudiantes de distintos países de Latinoamérica. “Este concurso se trata de una serie de preguntas y respuestas que se realizó de manera virtual, con la participación de países como Bolivia, Perú, Brasil y Argentina”, detallaron.
La competencia regional se llevó a cabo el 30 de mayo y se extendió durante toda una mañana. Al finalizar, las tucumanas recibieron la noticia de su clasificación. “Ese mismo día nos enteramos que habíamos quedado seleccionadas para viajar a Houston”, contaron.
En total, tres equipos de la carrera de Geología de la UNT lograron avanzar a la instancia final, lo que representa un hecho destacado para la institución. “Estamos muy orgullosas y queremos destacar el nivel de la universidad pública, que realmente es muy bueno”, dijeron.
Las estudiantes también explicaron de qué trata la geofísica, una disciplina poco conocida fuera del ámbito académico. “Es una ciencia interdisciplinaria dentro de la geología que, mediante métodos físicos, permite estudiar el interior de la Tierra de forma indirecta. Es como hacer una tomografía sin invadirla”, señalaron. Entre las técnicas utilizadas mencionaron la sísmica, la gravimetría y los métodos magnéticos.
El evento en el que participarán reunirá a más de 8.000 asistentes de todo el mundo y contará con más de 1.100 presentaciones científicas a lo largo de cuatro jornadas. “No solo vamos a competir, sino que también vamos a poder enriquecernos con todo el conocimiento que se comparte en el congreso, con profesionales y estudiantes de Asia, Europa y América”, destacaron.
Las tucumanas serán las únicas representantes argentinas en la competencia. “No solo representamos a la UNT o a Tucumán, sino también a la Argentina y a Latinoamérica, porque somos las clasificadas de la región”, remarcaron.
El equipo está integrado además por Leandro Vituli, Justo Casañas, Mateo Such y Araceli Velardez. Los seis estudiantes forman parte de un grupo muy unido dentro de una carrera con poca matrícula. “Somos pocos en Geología, pero es una carrera apasionante. Invitamos a que más personas la conozcan y se animen a estudiarla”, expresaron.
De cara al viaje, el principal desafío es económico. Por ello, las estudiantes lanzaron una campaña para reunir fondos y conseguir sponsors que les permitan cubrir los costos. “Es un monto muy elevado y queremos que podamos viajar los seis”, explicaron.
Para quienes deseen colaborar, habilitaron canales de contacto y difusión a través de redes sociales y medios digitales, con el objetivo de hacer realidad una experiencia que no solo marcará su formación profesional, sino que también pondrá en alto el nombre de Tucumán y del país en el escenario científico internacional.