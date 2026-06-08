Seis estudiantes tucumanos buscan llegar a Houston para el Mundial de Geofísica

El evento en el que participarán reunirá a más de 8.000 asistentes de todo el mundo y contará con más de 1.100 presentaciones científicas a lo largo de cuatro jornadas. “No solo vamos a competir, sino que también vamos a poder enriquecernos con todo el conocimiento que se comparte en el congreso, con profesionales y estudiantes de Asia, Europa y América”, destacaron.