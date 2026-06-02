La planta que perfuma todo el hogar sin la necesidad de usar aromatizadores

Por qué es la preferida de los interiores

El principal motivo por el cual esta planta enamora a los amantes de la jardinería hogareña es su aroma dulce y magnético, donde su fragancia se intensifica de forma natural durante el atardecer y las horas de la noche. Colocar una de estas plantas en una zona de paso o en la sala de estar transforma radicalmente la atmósfera del hogar, creando una experiencia reconfortante para los sentidos apenas se cruza la puerta.