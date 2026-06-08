Lisa Cerati reveló qué fue lo más valioso que heredó de su padre Gustavo Cerati
Lisa Cerati abrió su corazón al hablar del legado que recibió de su padre, Gustavo Cerati. La cantante reflexionó sobre la influencia del músico en su vida personal y artística, y reveló cómo su recuerdo continúa acompañándola en el día a día.
Resumen para apurados
- Lisa Cerati analizó el profundo legado personal y artístico de su padre, Gustavo Cerati, en una reciente entrevista radial en Urbana Play de Argentina.
- La artista detalló que convive diariamente con el recuerdo de su padre y cómo el afecto de los fans, quienes le comparten anécdotas, le permite redescubrir su figura.
- Mientras honra esta herencia, Lisa construye su carrera como Lisa María, lanzando sencillos de cara a la publicación de su primer álbum de estudio previsto para 2026.
El recuerdo de Gustavo Cerati sigue más vigente que nunca para su hija, Lisa Cerati. Lejos de vivir su herencia artística como una carga o una simple referencia familiar, la joven cantante aseguró que la presencia del músico continúa acompañándola en distintos aspectos de su vida cotidiana y también en su desarrollo profesional.
Durante una entrevista en el programa Todo Pasa, de Urbana Play, Lisa compartió reflexiones íntimas sobre el vínculo que mantiene con la memoria de su padre y cómo esa figura sigue ocupando un lugar central en su historia personal.
“Mi papá es el número uno para mí”
Consultada sobre la influencia de Gustavo Cerati en su vida, la artista fue contundente al expresar la admiración que siente por quien fue una de las figuras más importantes del rock en español.
“Mi papá es el número uno para mí. Es obvio”, afirmó.
Sin embargo, explicó que con el paso de los años esa admiración fue adquiriendo nuevas dimensiones. Ya no se trata únicamente de una mirada afectiva como hija, sino también de la comprensión artística de lo que significó Cerati para millones de personas.
“Ahora que soy grande y entiendo muchas cosas desde el nivel musical y de conciencia de lo que mi papá generó. Hay un momento en que giro y veo a la gente llorar, emocionarse”, relató.
El impacto de Gustavo Cerati a través de las generaciones
A medida que avanza en su propia carrera musical, Lisa descubrió nuevas facetas del legado que dejó el exlíder de Soda Stereo.
Según contó, muchas personas que compartieron momentos con el músico se acercan para transmitirle recuerdos, anécdotas y experiencias que ella desconocía.
Ese intercambio le permite reconstruir fragmentos de la vida de su padre desde distintas perspectivas y comprender aún más la huella que dejó en la cultura latinoamericana.
“Empiezan a soltar cosas, de a poco y todo muy hermoso”, expresó sobre esos encuentros cargados de emoción.
Una ausencia que sigue presente todos los días
La entrevista también tuvo momentos especialmente conmovedores cuando surgió una definición del periodista Matías Martin, quien describió a Gustavo Cerati como “una ausencia muy presente”.
La frase resonó de inmediato en Lisa, que reconoció sentirse identificada con esa sensación.
“Claro, es todos los días, a toda hora. A veces quiero un café, estar sola y suena y digo: 'Bueno, igual me acompaña, está todo bien'”, confesó.
Sus palabras reflejan cómo el recuerdo del músico permanece vivo en situaciones simples y cotidianas, convirtiéndose en una compañía constante a lo largo de los años.
La carrera de Lisa Cerati y su búsqueda de identidad propia
Mientras honra el legado familiar, Lisa también trabaja para construir un camino artístico propio. Bajo el nombre artístico Lisa María, la cantante viene desarrollando un proyecto musical con identidad propia y una propuesta que busca diferenciarse sin renegar de sus raíces.
En los últimos meses presentó canciones como Solo Aire, Sentimental, A Mi Nube y Demente, adelantos que formarán parte de su primer álbum de estudio, previsto para 2026.