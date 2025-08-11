Gustavo Cerati cumpliría 66 años: tres homenajes póstumos que le hicieron al gran músico del rock nacional

Asimismo, en su 64º cumpleaños, el 11 de agosto de 2023, se celebró el lanzamiento de dos visualizers para las emblemáticas canciones "Amor amarillo" y "Bocanada". Este lanzamiento marcó el inicio de una serie de estrenos mensuales de videos para diversas canciones incluidas en sus cinco discos de estudio como solista. Los visualizers fueron realizados por Nico Bernaudo, diseñador audiovisual de los shows de Gustavo desde 2004 y de la gira "Me Verás Volver" de Soda Stereo. "Amor amarillo" fue su primer trabajo solista, creado en paralelo a Soda Stereo mientras esperaba el nacimiento de Benito en Chile, mientras que "Bocanada" dio inicio a su carrera solista propiamente dicha tras la separación de Soda en 1997, grabado en Casa Submarina con cuerdas añadidas en los estudios Abbey Road de Londres.