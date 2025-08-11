Gustavo Cerati cumpliría 66 años: tres homenajes póstumos que le hicieron al gran músico del rock nacional

Un 11 de agosto, conmemoramos el natalicio de Gustavo Cerati, una figura icónica cuya influencia en la música latinoamericana es innegable. A pesar de su ausencia física, su legado musical y artístico sigue vivo en el corazón de miles de fans, resonando con fuerza.
Familiares, amigos y admiradores de todas las generaciones continúan rindiendo homenaje a su extraordinaria obra y creatividad. Este año el gran musico argentino cumpliría 66 años. Estos tributos demuestran cómo su música trascendió fronteras y generaciones, manteniéndolo presente. Sus canciones, que abarcan desde el rock masivo hasta la experimentación introspectiva, siguen resonando con una profundidad única. Cerati no solo fue un músico, sino un visionario que constantemente exploró nuevos sonidos y expresiones.
Tres homenajes postumos por el cumpleaños de Gustavo Cerati que emocionaron a sus fanaticos
El reencuentro emotivo de Benito Cerati y Cecilia Amenábar
Uno de los homenajes más emotivos ocurrió el pasado 5 de diciembre de 2023, cuando Benito Cerati encabezó un show en la Usina del Arte por los 30 años de Amor amarillo, el primer album solista de su padre. En un momento memorable, invitó a su madre, Cecilia Amenábar, para interpretar a dúo una conmovedora versión de "Te llevo para que me lleves", canción que ella co-escribió con Gustavo para presentar dicho álbum.
Benito incluso lució una remera y una guitarra idénticas a las que su padre usó en el videoclip del single, añadiendo un toque simbólico a la presentación. Amor amarillo, publicado el 1 de noviembre de 1993, marcó el debut solista de Cerati y un cambio hacia un tono más introspectivo y experimental, con sonidos cercanos al dream pop y la experimentación electrónica, influenciado en gran parte por el embarazo de Cecilia con Benito, que motivó a Gustavo a tomar un descanso de Soda Stereo.
Interpretación masiva "De música ligera": Más de mil músicos le rindieron tributo en simultaneo
Otro significativo momento tuvo lugar el 11 de agosto, en lo que habría sido su 65º cumpleaños, con el evento "Once, tu cumpleaños: homenaje a Gustavo Cerati", donde más de mil músicos se unieron para tocar "De música ligera". Organizado por Mario Pergolini y la Municipalidad de Vicente López, esta masiva congregación se llevó a cabo en la costa de Vicente López.
Los participantes recibieron un metrónomo y la canción original a través de la radio FM para asegurar la sincronización, demostrando una impresionante coordinación. El evento contó con la participación de Andrea Álvarez en batería y el Coro Kennedy, y la mezcla final estuvo a cargo del histórico Tweety González, colaborador de Gustavo, en lo que Pergolini declaró que "podría haber sido un desastre, pero salió perfecto".
Estreno de visualizers de "Amor amarillo" y "Bocanada"
Asimismo, en su 64º cumpleaños, el 11 de agosto de 2023, se celebró el lanzamiento de dos visualizers para las emblemáticas canciones "Amor amarillo" y "Bocanada". Este lanzamiento marcó el inicio de una serie de estrenos mensuales de videos para diversas canciones incluidas en sus cinco discos de estudio como solista. Los visualizers fueron realizados por Nico Bernaudo, diseñador audiovisual de los shows de Gustavo desde 2004 y de la gira "Me Verás Volver" de Soda Stereo. "Amor amarillo" fue su primer trabajo solista, creado en paralelo a Soda Stereo mientras esperaba el nacimiento de Benito en Chile, mientras que "Bocanada" dio inicio a su carrera solista propiamente dicha tras la separación de Soda en 1997, grabado en Casa Submarina con cuerdas añadidas en los estudios Abbey Road de Londres.