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Anses: quienes cobran la semana del 8 al 12 de junio de 2026

El cronograma de pagos de junio sufrirá modificaciones por el próximo fin de semana largo, mientras que algunas prestaciones se liquidarán sin fecha fija.

Anses: quienes cobran la semana del 8 al 12 de junio de 2026
Foto: Crónica
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses inició en Argentina el cronograma de pagos para jubilados y asignaciones para la semana del 8 al 12 de junio de 2026, distribuidos según la terminación del DNI.
  • El pago inició este lunes, pero el cronograma de junio sufrirá alteraciones la semana siguiente debido al traslado del feriado del 17 de junio al lunes 15 de junio.
  • Los beneficiarios deberán planificar sus cobros con anticipación debido al fin de semana largo y a que algunas prestaciones se liquidarán en fechas no fijas.
Resumen generado con IA

Esta mañana empezó a correr el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Entre los primeros beneficiarios que recibirán su pago se encuentran jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Además, Anses indicó que hay pagos que se harán en fechas no fijas según la terminación del DNI.

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El cronograma del mes de junio sufrirá una interrupción la semana próxima. La seguidilla de pagos dará un salto el lunes 15, declarado feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original se conmemora el 17, el Gabinete de Ministros decidió trasladarlo al lunes anterior para formar un fin de semana largo.

Qué prestaciones de Anses se pagan del 8 al 12 de junio

Lunes 8 de junio

  • Jubilados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 0
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1
  • Jubilados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 1
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 1
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 2 y 3
  • Jubilados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 2
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 2
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 0 y 1
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5
  • Jubilados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 3
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 3
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 2 y 3
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 6 y 7
  • Jubilados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 4
  • Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 4
  • Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4
  • Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 4 y 5
  • Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 8 y 9
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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