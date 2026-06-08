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Una app de Tafí Viejo premia a quien recicle

Sistema de puntos y recompensas por cuidar el ambiente.

EN TAFÍ VIEJO. El Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT).
EN TAFÍ VIEJO. El Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT).
Hace 2 Hs

Separar residuos en casa podría traducirse pronto en beneficios concretos para los vecinos de Tafí Viejo. El municipio avanza en la implementación de una aplicación móvil que buscará incentivar el reciclaje mediante un sistema de puntos y recompensas, reforzando las políticas de economía circular que se desarrollan en la ciudad.

La iniciativa fue presentada a la intendenta Alejandra Rodríguez por representantes de Separarapp, una plataforma diseñada para promover hábitos sustentables a través de herramientas digitales. El objetivo es que los usuarios aprendan a separar mejor sus residuos, registren acciones vinculadas al cuidado ambiental y acumulen puntos que luego podrán canjear por beneficios en comercios adheridos.

La aplicación se encuentra en Google Play y permitirá a los vecinos acceder a contenidos educativos, conocer los distintos puntos de reciclaje disponibles en la ciudad y participar de actividades vinculadas a la gestión ambiental. Además, incorporará información sobre eventos y espacios donde se podrán realizar acciones relacionadas con la economía circular.

El CIAT de Tafí Viejo cumple seis años

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La propuesta busca fortalecer un sistema al que Tafí Viejo apuesta hace años a través de los Puntos Verdes y del Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT), donde los materiales reciclables son clasificados y procesados para su reutilización o comercialización.

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