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¿Habrá otro Tucumán Urban Indie antes de fin de año?

El evento organizado por Julio Rasuk volvió a tener una buena fecha y se abrieron interrogantes.

SE LUCIERON. Los integrantes de la banda Gauchito Club, una de las más esperadas en esta edición.
SE LUCIERON. Los integrantes de la banda Gauchito Club, una de las más esperadas en esta edición.
Hace 2 Hs

La sexta edición del Tucumán Urban Indie volvió a confirmar algo que hace tiempo dejó de ser una apuesta para convertirse en una realidad: el público tucumano responde cuando se trata de festivales que combinan música independiente, cultura urbana y nuevas tendencias. Con muchos asistentes durante la jornada del sábado en el Palacio de los Deportes, la atención ahora empieza a desplazarse hacia una pregunta inevitable: ¿habrá una séptima edición antes de que termine 2026?

Aunque la organización todavía no realizó anuncios oficiales, los antecedentes alimentan las expectativas. Desde su nacimiento en 2022, el festival fue creciendo en convocatoria y en peso artístico hasta transformarse en uno de los encuentros musicales más importantes del NOA. En los últimos años, además, logró consolidar una dinámica cercana a las dos ediciones anuales, lo que abre la posibilidad de que una nueva fecha pueda concretarse durante el segundo semestre.

La edición que acaba de celebrarse presentó una grilla que combinó artistas internacionales, referentes del indie nacional y proyectos locales. El gran atractivo fue el uruguayo Cardellino, una de las figuras más convocantes de la nueva escena latinoamericana. También dijeron presente los mendocinos Gauchito Club, con su mezcla de indie tropical, pop y ritmos latinos, mientras que la banda 1915 aportó su característico sonido de rock alternativo e indie pop. La programación se completó con Rosario Ortega, Fro!, Las Mamás, El Chango y Las Flores, Ril Fella & Masta Clark y los sets de DJ Martino.

Quiénes vienen

Uno de los grandes desafíos para pensar una próxima edición es justamente el nivel de las figuras convocadas. A lo largo de sus seis encuentros, el Urban Indie reunió nombres como Usted Señalemelo, Fabiana Cantilo, Emmanuel Horvilleur, Santiago Motorizado, Taichu, Mi Amigo Invencible, Indios, Isla de Caras, Louta, Bandalos Chinos y Sara Hebe, entre muchos otros. Esa construcción de prestigio elevó también las expectativas del público.

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Por eso, una eventual séptima edición abre varios interrogantes. ¿La organización apostará por artistas que todavía no pasaron por el festival? ¿Buscará consolidar su perfil internacional? ¿O volverá a combinar nombres emergentes con figuras ya instaladas dentro de la escena indie y urbana? La respuesta dependerá de factores artísticos, económicos y logísticos, pero también de la disponibilidad de músicos que recorren el país dentro de circuitos cada vez más competitivos.

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Lo que parece indiscutible es que el Urban Indie encontró un lugar propio dentro del calendario cultural tucumano. En apenas cuatro años pasó de ser una propuesta novedosa a convertirse en una marca reconocida por el público joven de toda la región. Y si la convocatoria del sábado sirve como termómetro, el interés por una nueva edición ya está instalado.

Por ahora no hay confirmaciones. Sin embargo, después de seis capítulos exitosos y con antecedentes recientes de más de una edición por año, la posibilidad de volver a encontrarse antes de fin de año parece más una expectativa concreta que una simple expresión de deseo.

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