¿Habrá otro Tucumán Urban Indie antes de fin de año?

La edición que acaba de celebrarse presentó una grilla que combinó artistas internacionales, referentes del indie nacional y proyectos locales. El gran atractivo fue el uruguayo Cardellino, una de las figuras más convocantes de la nueva escena latinoamericana. También dijeron presente los mendocinos Gauchito Club, con su mezcla de indie tropical, pop y ritmos latinos, mientras que la banda 1915 aportó su característico sonido de rock alternativo e indie pop. La programación se completó con Rosario Ortega, Fro!, Las Mamás, El Chango y Las Flores, Ril Fella & Masta Clark y los sets de DJ Martino.