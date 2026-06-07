DeportesSan Martín de Tucumán

La respuesta de Andrés Yllana sobre su continuidad y el escenario que analiza la CD de San Martín

El entrenador respondió a las versiones sobre una posible salida, defendió su trabajo y la comisión directiva analiza los próximos pasos.

MOMENTO. Andrés Yllana deja el campo de juego en medio de cuestionamientos por parte de los hinchas “santos” y con un ciclo que atraviesa horas decisivas.
MOMENTO. Andrés Yllana deja el campo de juego en medio de cuestionamientos por parte de los hinchas “santos” y con un ciclo que atraviesa horas decisivas. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Andrés Yllana, DT de San Martín de Tucumán, defendió su continuidad ante rumores de salida, mientras la comisión directiva evalúa el futuro del ciclo tras cuestionamientos de la hinchada.
  • La situación se tensó tras los cuestionamientos de los hinchas al DT durante los últimos partidos, lo que obligó a Yllana a defender su gestión frente a las versiones de una salida.
  • La decisión de la comisión directiva sobre el futuro de Yllana será clave para definir el rumbo futbolístico de San Martín en la Primera Nacional y calmar la tensión del entorno.
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