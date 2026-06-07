La respuesta de Andrés Yllana sobre su continuidad y el escenario que analiza la CD de San Martín

Resumen para apurados
- Andrés Yllana, DT de San Martín de Tucumán, defendió su continuidad ante rumores de salida, mientras la comisión directiva evalúa el futuro del ciclo tras cuestionamientos de la hinchada.
- La situación se tensó tras los cuestionamientos de los hinchas al DT durante los últimos partidos, lo que obligó a Yllana a defender su gestión frente a las versiones de una salida.
- La decisión de la comisión directiva sobre el futuro de Yllana será clave para definir el rumbo futbolístico de San Martín en la Primera Nacional y calmar la tensión del entorno.
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