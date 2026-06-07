Cuándo es el Día del Padre en Argentina

Resumen para apurados
- Argentina celebrará el Día del Padre el domingo 21 de junio para homenajear a los progenitores del país, respetando la fecha tradicional del tercer domingo del mes.
- El festejo caerá un día después del feriado inamovible del Día de la Bandera (sábado 20). En el pasado, la Argentina conmemoraba esta fecha el 24 de agosto por San Martín.
- Mantener esta fecha alinea a la Argentina con la mayoría de los países de la región, consolidando una tradición comercial y cultural que se replica en toda América Latina.
El Día del Padre se celebrará en la Argentina a fines de junio. La fecha coincide con el tercer domingo del mes y llegará un día después del feriado nacional por el Día de la Bandera.
Aunque ambas jornadas quedarán consecutivas en el calendario, no habrá fin de semana largo. El feriado del 20 de junio es inamovible y caerá en sábado.
Día del Padre 2026: qué día se celebra
La celebración tendrá lugar el domingo 21 de junio, siguiendo la tradición que establece el festejo durante el tercer domingo de junio.
Además de la Argentina, el Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio en Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela, Costa Rica, Cuba y Panamá, entre otros países.
En cambio, España, Italia, Portugal, Suiza, Croacia, Honduras y Bolivia mantienen la celebración el 19 de marzo. La fecha coincide con el Día de San José dentro de la tradición católica.
Antes de adoptar el calendario actual, la Argentina conmemoraba el Día del Padre el 24 de agosto. La fecha recordaba el nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, hija del general José de San Martín.
Por qué se festeja el Día del Padre
El origen de la celebración moderna se remonta a 1909 en la ciudad estadounidense de Spokane. Allí, Sonora Smart Dodd propuso crear una jornada dedicada a los padres para homenajear a su padre, William Smart, quien crió solo a sus seis hijos.
La primera propuesta apuntaba al 6 de junio, fecha de nacimiento de William Smart. Sin embargo, los organizadores trasladaron el festejo al tercer domingo del mes para disponer de más tiempo para los preparativos.
La celebración se extendió por Estados Unidos y en 1972 quedó establecida oficialmente como festividad nacional por decisión del entonces presidente Richard Nixon.