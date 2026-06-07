Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 7 de junio

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 182 del Tuqui 10 el 7 de junio, dejando un único ganador de más de $373 millones en San Miguel de Tucumán.
- El ganador acertó los diez números del pozo. Además, la modalidad Seguro Sale repartió más de $15 millones entre dos personas y se entregaron diez premios por cartón.
- El próximo sorteo será el 14 de junio con un pozo de $70 millones y un Seguro Sale de más de $17 millones, consolidando al juego como un gran atractivo en la región.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 7 de junio el sorteo N.º 182 del Tuqui 10. Hubo un ganador del pozo millonario, mientras que el Seguro Sale también repartió importantes premios entre apostadores de San Miguel de Tucumán.
El principal premio de la jornada quedó en manos de un único ganador de San Miguel de Tucumán, quien acertó los diez números sorteados y se llevó un pozo de $373.489.305,60.
Números ganadores del Tuqui 10
Los números sorteados en el Tuqui 10 N.º 182, correspondiente al domingo 7 de junio de 2026, fueron:
01 - 03 - 04 - 06 - 10 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21
Con esta combinación, un apostador logró quedarse con el premio mayor.
Cuánto pagó el Seguro Sale
En la modalidad Seguro Sale, el premio alcanzó los $15.396.413,44 y se registraron dos ganadores de San Miguel de Tucumán.
Los números favorecidos fueron:
01 - 04 - 05 - 06 - 10 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22
Además, la bolilla extra sorteada fue el número 03.
Ganadores por número de cartón
También se repartieron 10 premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:
009592
056142
071703
104200
113109
078842
055258
144000
120021
097949
Próximo sorteo del Tuqui 10
La Caja Popular de Ahorros informó que el próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 14 de junio de 2026 con el cartón amarillo.
Para esa fecha, el juego ofrecerá un Pozo Millonario de $70.000.000 y un Seguro Sale de $17.322.496, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos de Tucumán y la región.