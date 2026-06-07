Golpazo en el final: Tucumán Central no pudo aguantar el resultado y estiró su mala racha como visitante
El equipo de Walter Arrieta ganaba bien frente a San Martín de Formosa, pero un penal polémico y dos expulsiones cambiaron el rumbo del partido. Aunque reaccionó con hombría para llegar al 2-2, se descuidó en el cierre, cayó 3-2 y sumó su sexta derrota consecutiva fuera de casa.
Resumen para apurados
- Tucumán Central sufrió una dolorosa derrota 3-2 como visitante tras un polémico penal y dos expulsiones, estirando su racha negativa fuera de casa en el Torneo Federal A.
- El equipo ganaba 1-0, pero un polémico penal y la roja al arquero Moyano cambiaron el rumbo. Pese a empatar 2-2, un gol final selló su sexta derrota seguida de visitante.
- La derrota relega al club en la tabla antes de su fecha libre. El DT Arrieta deberá corregir fallas clave para el próximo partido del 21 de junio ante Boca Unidos en casa.
Cuando parecía tener controlado el partido y encaminado un resultado positivo, Tucumán Central terminó sufriendo una dolorosa derrota por 3 a 2 ante San Martín de Formosa que lo dejó nuevamente con las manos vacías fuera de casa.
Un pequeño empujón de Franco Barrera sobre Mauro Siergiejuk, que el árbitro Guillermo González interpretó como penal ante la sorpresa de todos, cambió por completo el rumbo del encuentro. Hasta ese momento, el equipo dirigido por Walter Arrieta ganaba 1 a 0 gracias al gol convertido por Brahian Collante en la primera etapa, en una acción en la que el arquero Kevin Humeler tuvo cierta responsabilidad. El conjunto de Villa Alem se mostraba ordenado, sólido y manejaba los tiempos del partido.
Sin embargo, a los 13 minutos del complemento se desató la tormenta. Gervasio Núñez ejecutó la pena máxima para estampar la igualdad y, apenas unos segundos después, el arquero Daniel Moyano —que hasta entonces había transmitido gran seguridad— vio la tarjeta roja directa por una agresión sobre el propio Siergiejuk.
La expulsión obligó a Arrieta a realizar una variante de emergencia: el debut del juvenil Néstor Tonini en el arco en reemplazo de Benjamín Ruiz Rodríguez. El impacto anímico se sintió de inmediato y, solo cinco minutos después, Siergiejuk aprovechó el desconcierto tucumano para marcar el 2 a 1.
Lejos de resignarse, el "Rojo" reaccionó con orgullo. Barrera apareció con un gran tiro libre para establecer el empate 2 a 2 y devolverle la vida a su equipo. Pero cuando el punto parecía asegurado en una tarde complicadísima, la zaga se descuidó en el tramo final: a los 38 minutos, Ricardo Tapia anticipó en el primer palo y de cabeza marcó el 3 a 2 definitivo. Para colmo, tres minutos más tarde, el ingresado Felipe Estrada también fue expulsado por agredir al propio Tapia, dejando al elenco desmantelado en el cierre. La caída profundizó una estadística preocupante: ya son seis las presentaciones consecutivas como visitante sin conseguir unidades.
Tras el encuentro, Arrieta cuestionó con dureza el fallo que torció el desarrollo del juego: “Nadie de ellos gritó que era penal. El árbitro fue el único que lo vio. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando”, expresó el DT.
La derrota también cala hondo en la tabla de posiciones. El elenco tucumano perdió terreno y ahora deberá observar la próxima jornada desde afuera, ya que quedará libre. Recién volverá a tener acción oficial el 21 de junio, cuando reciba a Boca Unidos en Villa Alem. Será fundamental aprovechar el parate para corregir errores y recuperar soldados, porque el equipo demostró que tiene fútbol para competir, pero que los detalles extrafutbolísticos le siguen costando demasiado caro.