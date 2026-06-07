Golpazo en el final: Tucumán Central no pudo aguantar el resultado y estiró su mala racha como visitante

Lejos de resignarse, el "Rojo" reaccionó con orgullo. Barrera apareció con un gran tiro libre para establecer el empate 2 a 2 y devolverle la vida a su equipo. Pero cuando el punto parecía asegurado en una tarde complicadísima, la zaga se descuidó en el tramo final: a los 38 minutos, Ricardo Tapia anticipó en el primer palo y de cabeza marcó el 3 a 2 definitivo. Para colmo, tres minutos más tarde, el ingresado Felipe Estrada también fue expulsado por agredir al propio Tapia, dejando al elenco desmantelado en el cierre. La caída profundizó una estadística preocupante: ya son seis las presentaciones consecutivas como visitante sin conseguir unidades.