Federal A: Tucumán Central viaja a Formosa con la misión de romper el maleficio de visitante

Resumen para apurados
- Tucumán Central visita hoy a San Martín de Formosa por el Federal A de fútbol, buscando su primer triunfo de visitante para mantenerse en la pelea por la clasificación.
- El DT Walter Arrieta repetirá el equipo tras vencer a Defensores. El 'Rojo' acumula buenas actuaciones pero no ha sumado puntos fuera de casa en sus cinco presentaciones previas.
- Obtener una victoria en este encuentro es clave para consolidar las aspiraciones del club en la tabla, especialmente debido a que en la próxima jornada el equipo quedará libre.
Tucumán Central sabe que llegó el momento de trasladar al marcador todo lo bueno que viene mostrando dentro del campo de juego. El equipo dirigido por Walter Arrieta ha sido protagonista en buena parte del Torneo Federal A, pero todavía arrastra una cuenta pendiente: sumar de a tres cuando juega lejos de Villa Alem.
Este domingo, desde las 16.30, el "Rojo" afrontará un compromiso exigente cuando visite a San Martín de Formosa por la fecha 11 de la Zona 2, la tercera de los desquites. El encuentro será controlado por Guillermo González, de Resistencia, y representa una oportunidad inmejorable para consolidarse entre los equipos que pelean por la clasificación.
La sensación que reina en el plantel es que el equipo mereció más en varias de sus presentaciones fuera de Tucumán. La falta de eficacia en los metros finales fue, quizás, el factor que terminó marcando la diferencia en partidos donde el rendimiento futbolístico estuvo a la altura de las circunstancias.
Uno de los que mejor representa ese sentimiento es Valentín Montenegro. El delantero se convirtió en una pieza importante desde que Arrieta le dio la titularidad y hoy es una de las voces autorizadas dentro del grupo.
"Vamos en busca de la victoria. Se nos escapó en las últimas dos salidas, en La Banda y en Misiones. Ojalá podamos concretarlo en Formosa, teniendo en cuenta que luego nos tocará quedar libres", señaló.
Montenegro considera que el equipo viene realizando una campaña mejor de lo que reflejan los números. "Creo que venimos jugando bien. La verdad es que nos falta ganar afuera para meternos definitivamente entre los equipos que pelearán por la clasificación. Hasta ahora, y siendo sincero, nadie fue más que nosotros. La bronca pasa porque no pudimos reflejarlo en la tabla. Ojalá podamos convertir, mantener la concentración y seguir siendo un equipo con buen funcionamiento, como lo venimos demostrando", analizó.
Las estadísticas muestran que Tucumán Central afrontará su sexta presentación fuera del Jardín de la República. Hasta aquí no logró regresar con puntos, aunque en varios de esos encuentros estuvo muy cerca de conseguirlo. La derrota ante Sarmiento de La Banda y la caída en Misiones dejaron la sensación de que el equipo había hecho méritos suficientes para obtener un resultado diferente.
Por eso, el duelo en Formosa aparece como una prueba importante para medir las aspiraciones del conjunto tucumano en la segunda mitad de la temporada. Además, después de este compromiso, el equipo quedará libre, por lo que sumar se vuelve aún más valioso para no perder terreno en la lucha por ingresar a la próxima instancia.
Conforme con la producción mostrada en la victoria por 2 a 0 frente a Defensores de Puerto Vilelas, Arrieta decidió sostener la base del equipo y ratificó la confianza en los mismos once futbolistas que vienen de conseguir uno de los triunfos más convincentes de la temporada.
Del otro lado estará San Martín de Formosa, un rival siempre complicado cuando juega en su estadio y que también necesita sumar para mantenerse en la pelea dentro de una zona que se presenta cada vez más pareja.
La misión de Tucumán Central será sencilla de describir, aunque difícil de ejecutar: mantener el buen nivel futbolístico que viene exhibiendo, mejorar la eficacia en ataque y conseguir, de una vez por todas, ese triunfo fuera de casa que le permita dar un salto en la tabla y alimentar la ilusión de pelear por la clasificación.
Probables formaciones
San Martín (Formosa): Kevin Humeler; Federico Pérez, Oscar Piris, Dylan Leiva y Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Oscar Chiquichano y Gervasio Núñez; Ramón Ledesma y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino.
Tucumán Central: Daniel Moyano; Agustín Smith, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Franco Barrera; Matías Smith, César Abregú, Lucas Sánchez y Brahian Collante; Valentín Montenegro y Benjamín Ruiz Rodríguez. DT: Walter Arrieta.
Cancha: San Martín.
Árbitro: Guillermo González (Resistencia).
Hora: 16.30.