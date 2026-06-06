Federal A: Tucumán Central viaja a Formosa con la misión de romper el maleficio de visitante

Montenegro considera que el equipo viene realizando una campaña mejor de lo que reflejan los números. "Creo que venimos jugando bien. La verdad es que nos falta ganar afuera para meternos definitivamente entre los equipos que pelearán por la clasificación. Hasta ahora, y siendo sincero, nadie fue más que nosotros. La bronca pasa porque no pudimos reflejarlo en la tabla. Ojalá podamos convertir, mantener la concentración y seguir siendo un equipo con buen funcionamiento, como lo venimos demostrando", analizó.