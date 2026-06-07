Para Franco Colapinto y después del GP de Mónaco, borrón y cuenta nueva

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto finalizó con complicaciones el Gran Premio de Mónaco tras una carrera accidentada que dominó el italiano Andrea Kimi Antonelli.
- La competencia estuvo marcada por múltiples incidentes y penalizaciones, lo que dificultó el avance del corredor argentino y lo obligó a batallar en las posiciones rezagadas.
- Este resultado adverso exige un inmediato borrón y cuenta nueva para Colapinto, quien buscará recuperarse rápidamente en las próximas fechas de la temporada.
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