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Para Franco Colapinto y después del GP de Mónaco, borrón y cuenta nueva

El argentino completó con varios problemas la final, en una carrera marcada por sanciones e incidentes; Antonelli dominó de punta a punta.

Para Franco Colapinto y después del GP de Mónaco, borrón y cuenta nueva
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto finalizó con complicaciones el Gran Premio de Mónaco tras una carrera accidentada que dominó el italiano Andrea Kimi Antonelli.
  • La competencia estuvo marcada por múltiples incidentes y penalizaciones, lo que dificultó el avance del corredor argentino y lo obligó a batallar en las posiciones rezagadas.
  • Este resultado adverso exige un inmediato borrón y cuenta nueva para Colapinto, quien buscará recuperarse rápidamente en las próximas fechas de la temporada.
Resumen generado con IA

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Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
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