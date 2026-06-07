Conmoción en el fútbol: Christian Eriksen volvió a desplomarse en pleno partido con Dinamarca

A diferencia del dramático episodio que sufrió durante la Eurocopa 2021, cuando debió ser reanimado tras sufrir un paro cardíaco, esta vez Eriksen recuperó rápidamente la conciencia y pudo abandonar el campo por sus propios medios, acompañado por el personal sanitario. El público respondió con una ovación cargada de alivio, mientras los jugadores de ambos equipos se reunían en el centro del campo visiblemente afectados por la situación.