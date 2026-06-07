Conmoción en el fútbol: Christian Eriksen volvió a desplomarse en pleno partido con Dinamarca

Resumen para apurados
- El futbolista Christian Eriksen se desvaneció durante un amistoso de Dinamarca contra Ucrania en Odense, lo que obligó a suspender el encuentro por precaución médica.
- A diferencia de su paro cardíaco en 2021, Eriksen recuperó rápido la consciencia y fue trasladado a un hospital. El volante juega con un desfibrilador automático implantable.
- Este nuevo episodio enciende las alarmas sobre la salud del jugador rumbo al Mundial 2026, abriendo el debate sobre los riesgos y la continuidad de su carrera profesional.
Christian Eriksen volvió a protagonizar un momento de enorme preocupación en el fútbol internacional en la carrera rumbo al Mundial 2026. El mediocampista danés sufrió un desvanecimiento durante el amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania, lo que obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos y a la suspensión del encuentro.
La acción ocurrió a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando el futbolista del Manchester United se tomó el pecho y cayó al césped del Nature Energy Park de Odense ante la mirada atónita de compañeros, rivales y espectadores. El silencio se apoderó rápidamente del estadio mientras los médicos ingresaban para asistirlo.
A diferencia del dramático episodio que sufrió durante la Eurocopa 2021, cuando debió ser reanimado tras sufrir un paro cardíaco, esta vez Eriksen recuperó rápidamente la conciencia y pudo abandonar el campo por sus propios medios, acompañado por el personal sanitario. El público respondió con una ovación cargada de alivio, mientras los jugadores de ambos equipos se reunían en el centro del campo visiblemente afectados por la situación.
Posteriormente, el volante fue trasladado a un centro médico de Odense para realizarse estudios y determinar las causas del episodio. Desde aquel incidente ocurrido hace cinco años, Eriksen juega con un desfibrilador automático implantable (DAI), un dispositivo que monitorea permanentemente su actividad cardíaca y actúa ante posibles arritmias graves.
Horas después del susto, la Federación Danesa llevó tranquilidad con un breve comunicado. “Christian está consciente y se encuentra bien dentro de las circunstancias”, señalaron.
La noticia generó conmoción en todo el mundo del fútbol y despertó inevitables recuerdos de aquella impactante escena de la Eurocopa. Esta vez, afortunadamente, el desenlace fue mucho menos grave y permitió llevar algo de calma tras momentos de enorme tensión.