Torta invertida de peras: la receta perfecta para los mates de la tarde

Resumen para apurados
- Presentan una receta sencilla de torta invertida de peras para acompañar el clásico ritual del mate durante las tardes de fin de semana en los hogares argentinos.
- La preparación combina peras caramelizadas en la base de un molde con una masa esponjosa de ingredientes accesibles, horneándose a 180 grados por 45 minutos.
- Esta propuesta accesible y de gran atractivo visual fomenta la repostería casera y fortalece los encuentros sociales en torno a la tradicional infusión nacional.
En numerosas casas, el ritual del mate por la tarde constituye una tradición inalterable del fin de semana, por lo que encontrar un acompañamiento delicioso se vuelve parte fundamental del plan.
Entre las opciones más codiciadas resalta la torta invertida de peras, un clásico de la repostería hogareña que combina fruta, caramelo y una masa sumamente esponjosa. La receta prescinde de técnicas complejas, emplea ingredientes accesibles y ofrece un resultado vistoso que sorprende gratamente tanto por su presentación como por su sabor.
Cómo hacer una tarta invertida de pera
Para la base caramelizada:
4 peras maduras
100 gramos de azúcar
30 gramos de manteca
Para la masa:
2 huevos
150 gramos de azúcar
100 mililitros de aceite
200 mililitros de leche
250 gramos de harina leudante
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso para preparar la torta invertida:
Pelá las peras y cortalas en láminas o gajos finos. Colocá el azúcar y la manteca en una tortera apta para horno.
Llevá el molde a fuego suave hasta que se haga un caramelo claro. Distribuí las peras sobre el caramelo de modo que cubran toda la superficie. En un recipiente aparte, batí los huevos con el azúcar.
Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla a la preparación. Agregá la harina poco a poco hasta obtener una mezcla homogénea. Verté la masa sobre las peras caramelizadas.
Cocinala en horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos.
Dejá reposar la torta unos minutos y desmoldala cuando aún esté tibia para que el caramelo no se adhiera al molde.
Así preparás una torta húmeda, con una capa superior de peras caramelizadas que aporta sabor y una presentación muy atractiva.