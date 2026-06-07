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Qué significa poner una cebolla cortada en la mesa de luz y por qué lo hacen tantas personas.

Este popular remedio casero contribuye a mejorar el ambiente del dormitorio durante las horas de descanso nocturno.

Qué significa poner una cebolla cortada en la mesa de luz y por qué lo hacen tantas personas.
IA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Muchas personas colocan una cebolla cortada en la mesa de luz antes de dormir para mejorar el aire y aliviar la tos en sus habitaciones, según creencias populares.
  • El truco se basa en la idea de que la cebolla libera compuestos sulfurados que purifican el ambiente. Sin embargo, no cuenta con aval científico y su olor suele ser molesto.
  • Esta práctica tradicional persiste hoy como una opción natural y económica para optimizar el descanso, reflejando el fuerte arraigo de los remedios caseros en la sociedad.
Resumen generado con IA

El uso de distintos remedios caseros para resolver problemas de la vida cotidiana resulta una práctica muy extendida. Entre estas costumbres resalta un truco bastante difundido que consiste específicamente en colocar una cebolla cortada en el dormitorio antes de ir a descansar.

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Quienes recomiendan esta práctica se basan en la creencia popular de que dicho vegetal posee la capacidad de absorber los malos olores del ambiente. Por este motivo, es habitual que dejen el alimento sobre la mesita de luz o en algún rincón estratégico del cuarto durante la noche.

Por qué algunas personas recomiendan poner una cebolla cortada en la habitación

Diversas creencias populares atribuyen a la cebolla la capacidad de absorber los malos olores del ambiente en una habitación. Debido a esta idea, muchas personas adoptan la costumbre de colocar el vegetal cortado sobre la mesita de luz o en algún rincón del dormitorio antes de acostarse a dormir.

A este beneficio se suma la tradición que sostiene que, al dividir el alimento, este libera compuestos sulfurados capaces de despejar las vías respiratorias. Dicho proceso ayuda a reducir la tos de manera natural, lo que podría favorecer un descanso mucho más placentero y reparador durante la noche.

Cómo realizar esta práctica paso a paso

A pesar de la gran difusión de esta creencia, dejar un vegetal de este tipo expuesto en el dormitorio genera un olor intenso que llega a incomodar a ciertos individuos. Por esta razón, resulta fundamental evaluar si dicho aroma interfiere con la comodidad necesaria para lograr un sueño reparador antes de adoptar la práctica.

De este modo, ante la falta total de evidencia científica que respalde sus supuestas propiedades, la costumbre sobrevive exclusivamente como una tradición dentro del ámbito de los remedios caseros. Quienes defienden este método continúan su aplicación simplemente porque buscan alternativas sencillas y naturales para resolver inconvenientes en su vida cotidiana.

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