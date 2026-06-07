Prestaciones no contributivas: un aspecto poco conocido que puede afectar a toda la familia

Entre las prestaciones no contributivas más frecuentes encontramos la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada en el año 2016, la Pensión No Contributiva por Discapacidad y la histórica Pensión para Madres de Siete Hijos. Estas prestaciones cumplen una función social fundamental: brindar cobertura económica a personas que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria o que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Sin embargo, existe una diferencia esencial respecto de las jubilaciones contributivas: sus titulares no generan derecho a pensión para sus familiares en caso de fallecimiento. Es decir, cuando fallece una persona que percibía una jubilación ordinaria, su cónyuge, conviviente o hijos con derecho pueden solicitar una pensión derivada. En cambio, cuando el beneficiario percibía una prestación no contributiva, dicho derecho no existe.