A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Mónaco y por dónde verlo

Todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que largará desde la 14ª posición tras una clasificación complicada en la que no logró avanzar a la Q3. El piloto de Alpine quedó a pocas décimas de su compañero Pierre Gasly, que partirá noveno, aunque reconoció que durante todo el fin de semana sufrió problemas de frenos que le impidieron encontrar confianza en uno de los trazados más difíciles del calendario.