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A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Mónaco y por dónde verlo

El piloto argentino partirá desde el 14° puesto en el circuito callejero más emblemático de la Fórmula 1. La carrera comenzará a las 10 y tendrá a Kimi Antonelli largando desde la pole tras una clasificación llena de sorpresas.

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Mónaco y por dónde verlo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 este domingo a las 10:00 (hora argentina) en el circuito callejero de Montecarlo.
  • Colapinto sufrió problemas de frenos en la clasificación, quedando detrás de su compañero de Alpine. Kimi Antonelli saldrá desde la pole tras vencer a Max Verstappen.
  • Aunque sobrepasar en Mónaco es difícil, Colapinto buscará aprovechar incidentes o estrategias de boxes para avanzar posiciones y sumar puntos por segunda carrera consecutiva.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 disputará una de las carreras más tradicionales y exigentes de la temporada con el Gran Premio de Mónaco. La competencia se correrá desde las 10 (hora de Argentina) en el circuito callejero de Montecarlo, escenario de la sexta fecha del campeonato 2026.

Todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que largará desde la 14ª posición tras una clasificación complicada en la que no logró avanzar a la Q3. El piloto de Alpine quedó a pocas décimas de su compañero Pierre Gasly, que partirá noveno, aunque reconoció que durante todo el fin de semana sufrió problemas de frenos que le impidieron encontrar confianza en uno de los trazados más difíciles del calendario.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien sorprendió al superar por apenas 43 milésimas a Max Verstappen en el cierre de la clasificación. 

La carrera podrá verse en vivo a través de Fox Sports y por streaming mediante Disney+ Premium. Además, distintas plataformas especializadas ofrecerán el seguimiento vuelta a vuelta.

Aunque adelantar en Mónaco suele ser una misión complicada, los autos de seguridad, las banderas rojas y las estrategias en boxes suelen generar oportunidades inesperadas. Por eso, Colapinto buscará aprovechar cualquier circunstancia favorable para intentar avanzar posiciones y sumar puntos por segunda carrera consecutiva.

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