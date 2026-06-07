Ídolos y pollos fantasmas

También un político importante hasta que lo acusaron de unos 23 casos de “regalos” en su condición de juez, un escándalo que lo llevó a reconocer los más obvios de ellos : “Señores, es mi acto, mi mano y mi corazón; ruego a sus señorías que sean misericordiosos con una caña quebrada” señaló y lo mandaron unos días a la Torre de Londres, prohibiendo de por vida la posibilidad de sentarse en el parlamento. En realidad dijo que jamás se dejó influir aunque le hayan facilitado según distintos pleitos, una docena de botones de oro; tapices; un gabinete lujoso que en la acusación se valuaba en 800 libras, (aunque Bacon dijo que no valía ni la mitad); anillos, diamantes y préstamos dados sin interés, sin documento claro y ni plazo fijo de devolución. “Fui el juez más justo que hubo en Inglaterra en estos cincuenta años. Pero fue la censura más justa del Parlamento en estos doscientos años.”