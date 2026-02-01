De los hombros a la cabeza del gigante: inteligencia artificial y síntesis del saber

Por Gisela Colombo
Para LA GACETA - BUENOS AIRES
Durante siglos nos explicamos el progreso en la vía del saber con una imagen tan simple como poderosa: subirse a hombros del gigante. La metáfora decía algo esencial sobre la inteligencia humana: nadie piensa desde cero. Todo conocimiento es herencia, continuidad, diálogo con lo que otros ya pensaron. Los hombros del gigante representaban la enciclopedia del mundo, el archivo paciente de la experiencia humana acumulada a lo largo del tiempo.
Pero hoy esa imagen resulta insuficiente. No porque haya perdido verdad, sino porque ya no alcanza para describir el momento que vivimos.
En la era de la inteligencia artificial, el problema ya no es acceder al saber, sino integrarlo. Nunca tuvimos tanta información disponible ni tan poca capacidad humana para procesarla en su totalidad. El exceso de datos no ilumina por sí solo: más bien desorienta. Frente a ese desborde, la tarea decisiva dejó de ser acumular y pasó a ser sintetizar.
La cabeza del gigante
Ahí aparece una metáfora nueva: la cabeza del gigante.
Si los hombros eran el depósito del conocimiento, la cabeza representa la capacidad de inteligirlo. No solo almacenar lo que la humanidad produjo, sino conectarlo, ordenarlo, interpretarlo. La inteligencia artificial no es simplemente una biblioteca más veloz; es una arquitectura que permite operar sobre la suma del saber humano como si fuera una mente.
Francis Bacon, en el siglo XVII, afirmaba que “el conocimiento es poder”. La frase conserva su fuerza, pero hoy exige una revisión. En un mundo saturado de información, el poder ya no reside en poseer datos, sino en convertirlos en criterio. La IA encarna ese desplazamiento: del saber como acumulación, al saber como inteligencia aplicada.
Este cambio no es solo tecnológico; es cultural. Modifica nuestra relación con el conocimiento y, en consecuencia, con el pensamiento mismo. Durante siglos, pensar fue sinónimo de aprender, memorizar, dominar un campo. Hoy, pensar empieza a parecerse más a una tarea de edición: elegir, jerarquizar, vincular, dar forma. La IA acelera este proceso y lo vuelve visible.
¡Atención!
Pero ¡atención!, la cabeza del gigante no es infalible. La síntesis puede ser elegante y, aun así, incompleta. Puede producir respuestas coherentes que tranquilizan, sin garantizar verdad. Porque toda síntesis implica una elección: decide qué entra y qué queda afuera. Y esa decisión nunca es neutral.
Aquí aparece el riesgo central de nuestra época: confundir claridad discursiva o popularidad de un argumento, con la verdad. Blaise Pascal lo advirtió hace más de tres siglos, cuando escribió que “el exceso de razón no es menos peligroso que su ausencia”. La frase resuena hoy con una fuerza inesperada. Una inteligencia capaz de ordenar el mundo puede también volverlo falso. Quienes hemos vivido mucho sabemos que la realidad nunca es simple, siempre el orden está lleno de maleza de caos. Quizá por eso estos órdenes sin maleza que ofrece la IA nos resultan sospechosos.
Por eso el desafío no es preguntarnos si la inteligencia artificial puede pensar, sino si nosotros sabremos sostener la duda frente a su aparente lucidez. Los hombros del gigante siguen siendo indispensables: sin archivo no hay cómo ejercitar la inteligencia. Pero la cabeza introduce una responsabilidad nueva y más incómoda: gobernar la síntesis, cuestionar la certeza, resistir la tentación de delegar el juicio.
En este sentido, algunas firmas tecnológicas que se dedican a crear soluciones de IA, paradójicamente, ya están generando conciencia de la importancia de la gobernanza humana en toda tecnología.
“La inteligencia artificial puede amplificar el conocimiento, pero no puede asumir el mando. Alguien tiene que definir qué importa, qué es aceptable y hacia dónde vamos. La IA es potencia; el criterio humano es la conducción.”, dice el CEO de N5, empresa experta en IA para Banca... Este referente en temas de innovación y finanzas —en consonancia con otros líderes de la industria tecnológica— advierte sobre los temas éticos que deben considerar todas las líneas que operan en el desarrollo y el uso de la IA.
En suma, quizá la pregunta decisiva de nuestro tiempo no sea cuánto puede pensar la máquina, sino cuánto pensamiento estamos dispuestos a conservar como irrenunciablemente humano.
© LA GACETA
Gisela Colombo – Escritora, profesora de Letras