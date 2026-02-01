De los hombros a la cabeza del gigante: inteligencia artificial y síntesis del saber

Aquí aparece el riesgo central de nuestra época: confundir claridad discursiva o popularidad de un argumento, con la verdad. Blaise Pascal lo advirtió hace más de tres siglos, cuando escribió que “el exceso de razón no es menos peligroso que su ausencia”. La frase resuena hoy con una fuerza inesperada. Una inteligencia capaz de ordenar el mundo puede también volverlo falso. Quienes hemos vivido mucho sabemos que la realidad nunca es simple, siempre el orden está lleno de maleza de caos. Quizá por eso estos órdenes sin maleza que ofrece la IA nos resultan sospechosos.