La misa de hoy: Eucaristia cercanía de Dios para un hombre de IA

La Iglesia no celebra hoy simplemente una doctrina sobre la Eucaristía. Celebramos una Presencia. Celebramos que Cristo permanece realmente con nosotros. Quizás el gran desafío de este tiempo no sea tanto “explicar” el sacramento, sino volver a dejarnos asombrar por él.
Vivimos en una cultura donde todo parece verificarse mediante algoritmos, estadísticas, evidencias inmediatas y experiencias medibles. El hombre contemporáneo confía en aquello que puede controlar, calcular o demostrar. Incluso la inteligencia artificial, con toda su potencia, se apoya en datos, conexiones y probabilidades. Pero hay dimensiones esenciales de la existencia humana que no nacen del cálculo: el amor, la belleza, la confianza, el perdón, la fe.
La Eucaristía pertenece precisamente a ese ámbito profundo donde los sentidos no bastan y donde la razón sola no alcanza. Santo Tomás de Aquino lo expresa con admirable claridad: “La presencia del verdadero cuerpo y sangre de Cristo no se conoce por los sentidos, sino por la fe, que se apoya en la autoridad de Dios”. Los ojos ven pan. Las manos reciben vino consagrado. Pero la fe reconoce allí al Señor vivo y resucitado.
Y esto no es una evasión irracional. Es una verdad más profunda que la simple apariencia visible. Porque hay realidades decisivas que solo el corazón iluminado por la fe puede reconocer. Nadie puede “medir” el amor de una madre, ni cuantificar plenamente la dignidad humana, ni traducir la esperanza en un algoritmo. Del mismo modo, nadie puede reducir la Eucaristía a un objeto de laboratorio. El misterio eucarístico no se disecciona: se contempla, se recibe, se adora.
Tal vez uno de los riesgos de nuestra época sea convertirnos en hombres saturados de información, pero vacíos de contemplación. Tenemos acceso a millones de datos, pero cada vez nos cuesta más el silencio, la adoración y el asombro. Y sin asombro, el corazón envejece espiritualmente.
Corpus Christi viene entonces a despertarnos. Nos recuerda que Dios no quiso salvarnos desde la distancia ni mediante un mensaje abstracto, sino quedándose con nosotros bajo la humildad del pan. El infinito se hace pequeño. El omnipotente se hace alimento. El Creador del universo se deja tomar en nuestras manos.
¡Qué misterio tan inmenso! Mientras el mundo busca inteligencias cada vez más artificiales, la Eucaristía nos devuelve al centro de lo verdaderamente humano: la capacidad de amar, de entregarse, de entrar en comunión. Porque la inteligencia artificial puede procesar lenguaje, pero no puede adorar. Puede organizar información, pero no puede arrodillarse. Puede simular emociones, pero no puede entrar en comunión con Dios. La Eucaristía, en cambio, transforma el corazón humano desde dentro. Nos enseña una sabiduría distinta: la lógica del don, de la presencia y de la entrega.
Cada vez que participamos de la misa, Cristo no nos ofrece solamente una enseñanza; se ofrece Él mismo. Y allí está la fuente más profunda de nuestra esperanza. En un mundo fragmentado, acelerado y muchas veces despersonalizado, la Eucaristía sigue siendo el lugar donde Dios nos dice: “Permanezco con ustedes”. Por eso hoy no venimos solamente a comprender; venimos a adorar. No venimos a pensar; venimos a abrir el corazón. No venimos a mirar el altar; venimos a reconocer que allí está el Señor que sostiene nuestra vida.
Y quizás la pregunta final para este Corpus Christi sea sencilla y profunda: ¿todavía somos capaces de asombrarnos ante Dios? ¿Todavía sabemos hacer silencio delante del misterio? ¿Todavía creemos que, detrás de la apariencia humilde del pan, está realmente Cristo vivo?
Que esta solemnidad renueve en nosotros la fe, el asombro y la adoración. Porque el mundo podrá multiplicar infinitamente su capacidad tecnológica, pero el corazón humano seguirá teniendo hambre de eternidad. Y esa hambre solamente puede ser saciada por Cristo, Pan vivo bajado del cielo.