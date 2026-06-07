La misa de hoy: Eucaristia cercanía de Dios para un hombre de IA

Cada vez que participamos de la misa, Cristo no nos ofrece solamente una enseñanza; se ofrece Él mismo. Y allí está la fuente más profunda de nuestra esperanza. En un mundo fragmentado, acelerado y muchas veces despersonalizado, la Eucaristía sigue siendo el lugar donde Dios nos dice: “Permanezco con ustedes”. Por eso hoy no venimos solamente a comprender; venimos a adorar. No venimos a pensar; venimos a abrir el corazón. No venimos a mirar el altar; venimos a reconocer que allí está el Señor que sostiene nuestra vida.