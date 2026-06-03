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Tucumán Central abre la décima fecha frente a un Sportivo Guzmán que sueña con la cima

El “Rojo” de Villa Alem recibirá esta tarde a los “julianos” en el partido que pondrá en marcha la tercera fecha de los desquites del Torneo Apertura. Sportivo Guzmán buscará quedar a tiro de San Martín, mientras que Tucumán Central intentará recuperarse en la tabla. El fin de semana tendrá además varios clásicos y encuentros clave en la pelea por la clasificación.

Tucumán Central abre la décima fecha frente a un Sportivo Guzmán que sueña con la cima
Gentileza Luciana Ramón.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central y Sportivo Guzmán abren este viernes la décima fecha de la Liga Tucumana de Fútbol en cancha de All Boys, buscando el visitante alcanzar la cima del torneo.
  • El local llega último con ocho puntos tras ser campeón anual, mientras que los "julianos" marchan segundos con 16 unidades, a solo dos puntos del puntero San Martín.
  • Este partido inicia una jornada decisiva con clásicos y cruces clave que definirán la clasificación a la siguiente ronda y el futuro de varios equipos del certamen.
Resumen generado con IA

Con el encuentro entre Tucumán Central y Sportivo Guzmán por el Grupo B, en cancha de All Boys desde las 16, se abrirá la décima fecha -tercera de los desquites- del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles”, que organiza la Liga Tucumana de Fútbol.

El “rojo” de Villa Alem, último campeón del Anual, llega a esta jornada en el último lugar con 8 puntos, mientras que los “julianos” suman 16 unidades y se ubican segundos, a solo dos del líder San Martín. Un cruce clave en la parte alta de la tabla para dar inicio a una nueva jornada del certamen.

A continuación, la programación completa de la fecha:

Viernes:  Experimental vs Juventud Unida; San Antonio vs San Martín; Argentinos del Norte vs Amalia; Unión del Norte vs Garmendia FC; San Pablo vs Santa Lucía FC.

Sábado:  Central Norte vs All Boys; el clásico entre Villa Mitre y Talleres; Famaillá vs San Fernando; Ateneo Parroquial vs Almirante Brown; Alto Verde vs Concepción FC; Santa Rosa vs La Providencia; Deportivo Graneros vs Deportivo Aguilares; Sportivo Trinidad vs San Lorenzo de Santa Ana; Deportivo Llorens vs Deportivo Marapa.

Domingo: Cruz Alta vs San Lorenzo de Delfín Gallo; el clásico entre Atlético Concepción y San Juan; San José vs Bella Vista; San Ramón vs Azucarera Argentina; Ñuñorco vs Unión Simoca (encuentro que podría marcar el último partido de Luis Miguel Rodríguez) y Jorge Newbery vs Santa Ana.

Martes por el interzonal B-C jugarán Atlético Tucumán con Lastenia, en San Jorge.

De esta manera, la Liga vuelve a presentar una fecha cargada de partidos en distintos escenarios, con encuentros claves tanto en la lucha por la punta como en la pelea por escalar posiciones en cada grupo.

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