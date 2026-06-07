Lola Mora, “símbolo de identidad” de lo tucumano

De este modo define Sandra Maldonado, la presidenta del Ente Cultural de la Provincia, a la escultora que falleció hace exactamente 90 años. Desde el organismo a su cargo se prevé una actividad “destinada a estudiantes para acercar su figura y su legado a las nuevas generaciones” desde el Museo Histórico Provincial, donde se conservan sus carbonillas y sus retratos de gobernadores que forman parte del patrimonio institucional; mientras se está produciendo un material audiovisual con un recorrido por su vida y su obra. “La propuesta busca también destacar el compromiso permanente con la preservación, difusión y resignificación de sus creaciones como parte de la memoria cultural de los tucumanos”, destaca.