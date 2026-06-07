“La dama del viento”, una novela sobre Lola Mora

“Lo que más me atrae de su vida es la fortaleza para enfrentar una sociedad que no aceptaba la liberación femenina. Ella impuso su actitud, indiferente a las críticas, y se mantuvo firme en sus acciones públicas. Desafió los prejuicios y el machismo dominante, demostrando que las mujeres podían destacarse en ámbitos reservados para los hombres. Así, su ejemplo sigue actualmente inspirando a las mujeres a luchar por su lugar en la cultura y la historia. Nos enseña la importancia de perseverar y defender los propios sueños, aun cuando existan obstáculos; demuestra que el talento, el esfuerzo y la convicción pueden abrir caminos incluso en contextos difíciles y enseña que es posible luchar por la igualdad, dejando una huella que trasciende el tiempo, porque las transformaciones importantes suelen comenzar con personas que se animan a pensar y actuar de manera diferente”, concluye.