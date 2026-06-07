Romper los estereotipos para defender sus creaciones: 90 años del fallecimiento de Lola Mora

La obra discurre en tiempos de la decadencia física de la artista, ya alejada de los estudios y entregada a la custodia y ayuda de sus sobrinas. “Nos pareció interesante tratar el tema de las personas grandes, del deterioro cognitivo en la ancianidad. Algunos datos hacen pensar que habría sufrido una especie de demencia senil o Alzheimer, pero no existe un diagnóstico determinante. Y relacionarlo con su interés en la búsqueda de metales preciosos. El título es una metáfora sobre la búsqueda de la belleza, que es lo que está en su obra y lo que pretenden los artistas”, finalizó.