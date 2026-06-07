Ojo con el oído

Hay una escena que se repite en miles de casas todas las noches. Un padre lee un cuento en voz alta a su hijo. El niño no mira el libro. Mira el rostro del padre, escucha el ritmo de su voz, anticipa las palabras. A veces cierra los ojos. A los diez minutos, se sabe la historia de memoria. Nadie le ha enseñado a estudiar. Su cerebro, simplemente, funciona como funciona desde hace miles de años.
Algo muy distinto ocurre cuando ese mismo niño, ya adolescente, se sienta frente a un manual de biología. Lee en silencio, subraya, vuelve a leer. Al rato, no recuerda ni la tercera parte. ¿Se volvió más torpe? No. Solo cambió el formato. Y su cerebro, que es un órgano leal pero no hace milagros, dejó de recibir lo que mejor sabe procesar.
Esta nota no va a decirle que leer está mal. Sería absurdo. Pero sí va a contarle algo que la ciencia viene demostrando hace años: la vista y el oído no compiten, se complementan, y cuando aprendemos a usarlos juntos, el conocimiento se fija con mayor intensidad.
Lo que el ojo hace bien (y lo que hace mal)
Usted lo ha comprobado mil veces. Si necesita entender un mapa del subte, un diagrama de flujo, la imagen de una célula o la posición de los dedos en un acorde de guitarra, no hay explicación oral que valga. Tiene que verlo. Su cerebro posee una maquinaria visual impresionante: la retina capta millones de puntos a la vez, la corteza occipital los ordena, y dos grandes autopistas (una para identificar objetos, otra para ubicarlos en el espacio) le permiten entender de un vistazo lo que requeriría párrafos enteros de descripción.
Ese es el punto fuerte de la visión: el espacio. Lo simultáneo. Lo que puede abarcarse con una mirada.
Pero también tiene un punto débil, y es bueno conocerlo para no pedirle peras al olmo. La visión es mala para seguir secuencias largas en el tiempo. Si usted lee una instrucción de 12 pasos, su ojo puede saltar al paso seis, volver al dos, distraerse con una nota al pie. El texto impreso le da libertad, pero esa libertad a veces se paga con pérdida del hilo. El ojo ve todo junto; el tiempo, para él, es un incordio.
Ahí entra el oído.
El poder silencioso de escuchar
El oído es, por naturaleza, un animal del tiempo. No puede ver el pasado ni el futuro. Solo el presente que se desvanece. Y para sobrevivir, aprendió a hacer algo extraordinario con los sonidos: predecir.
Cuando escucha una frase, su corteza auditiva no se limita a recibir. Anticipa la siguiente sílaba, la siguiente palabra. Si acierta, recibe una pequeña descarga de placer químico (dopamina, la misma que libera el chocolate o un “me gusta” en redes). Si se equivoca, la sorpresa activa sistemas de alerta que graban el error para no repetirlo. Ese mecanismo, que los neurocientíficos llaman procesamiento de error de predicción, es la base del aprendizaje causal. Usted sabe que una cosa lleva a otra porque su oído le enseñó a seguir el orden.
Ahora piense en una novela, en un alegato jurídico, en una clase de historia, en una conversación terapéutica. Todo eso es pura secuencia temporal. El oído, no el ojo, es el sentido rey de esos territorios.
Entonces, ¿por qué durante siglos se nos enseñó que leer en silencio es la única forma seria de estudiar? Por una razón práctica: el libro impreso era barato de reproducir y la voz humana, cara de convocar: conferencias, clases magistrales de especialistas, etc. No hubo una conspiración contra el oído. Hubo tecnología y logística. Pero hoy, con los audiolibros, los podcasts educativos y las grabaciones personales en el celular, la tecnología cambió de bando. Y la pedagogía todavía no se enteró del todo.
El punto ciego de los audiolibros (y cómo salvarlo)
Dicho esto, seamos justos. Los audiolibros no son perfectos. Un estudio reciente de la Universidad de California comparó a cien estudiantes que leían un texto de filosofía con otros que lo escuchaban. En pruebas de recuerdo literal, los lectores sacaron una ventaja modesta (alrededor del 12%). ¿La razón? La lectura permite volver atrás, releer una frase confusa, ir al ritmo propio. El audiolibro, en cambio, avanza imparable. Si el oyente se distrae un segundo, perdió el tren.
Pero ahí está la clave: el problema no es el oído. Es la falta de control. Y ese problema tiene una solución sencilla: combinar.
Un experimento de la Universidad de Carolina del Norte (2022) con alumnos de anatomía mostró que quienes estudiaban con un atlas visual más una narración auditiva (escuchaban la explicación mientras miraban el dibujo) retuvieron un 35% más de información después de una semana que quienes usaron solo el atlas o solo la narración. La razón es casi obvia: la vista se encargó de la forma y la posición; el oído, de la función y la secuencia. Cada sentido hizo lo suyo.
Siete claves que cualquier persona puede aplicar desde este momento
1. Si estudia historia, derecho o literatura, pruebe los audiolibros o grábese a usted mismo explicando el tema. Las causas, los argumentos y las líneas de tiempo se fijan mejor por el oído.
2. Si estudia matemáticas, geometría o cualquier ciencia con estructuras espaciales, no intente “escuchar” una fórmula. Dibújela, mírela. Pero mientras dibuja, explíquese en voz alta. Ese simple gesto activa los dos canales.
3. El mejor truco para un examen oral (lo usan los abogados y los médicos sin saberlo): practique respondiendo preguntas en voz alta, sin apuntes. Luego escuche su propia grabación. Su cerebro registrará dos veces la misma información: una cuando la dijo, otra cuando la oyó.
4. Cuando lea un libro denso, alterne. Lea un capítulo en silencio. Luego escuche el mismo capítulo en audiolibro mientras camina o lava los platos. La repetición multimodal es la madre de la memoria.
5. Para docentes y padres: no lean en voz alta como robots. Usen pausas, cambien el tono, hagan preguntas antes de revelar el final (”¿qué creen que va a pasar?”). La incertidumbre activa la atención más que cualquier subrayado.
6. Cuidado con la multitarea: escuchar un audiolibro mientras se toma mate o se hace ejercicio está bien (el cerebro separa las tareas motoras de las auditivas). Pero escuchar mientras se lee otro texto es un desastre: los dos canales del lenguaje compiten y pierden los dos.
7. Hágalo visible: si escucha algo importante, anótelo en un papel con dibujos simples, flechas, recuadros. La escritura manual transforma lo temporal en espacial. Es la forma más antigua y eficaz de fijar conocimiento.
El universo no solo se mira, también se escucha
En 2017, los astrónomos detectaron la colisión de dos estrellas de neutrones a 130 millones de años luz. La vieron con telescopios: un punto de luz. Pero también la escucharon con detectores de ondas gravitacionales: un pitido ascendente que duraba apenas cien segundos. Sin el oído cósmico, hubieran creído que era una estrella común. Con los dos sentidos, supieron que era una catástrofe de oro y plomo fundidos.
La sinfonía del conocimiento humano
La próxima vez que alguien le diga que escuchar un audiolibro “no es leer”, sonría. No hace falta discutir. Solo pruebe. Agarre un texto difícil, léalo un rato, escúchelo otro rato, y después decida. Su cerebro, que es más sabio que todas las teorías pedagógicas, ya eligió hace mucho tiempo. Solo espera que usted se atreva a modificar sus hábitos.
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Néstor Fabián Gautero - Psicólogo, filósofo y escritor. Ig: psique.detinta