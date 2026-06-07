Ojo con el oído

Usted lo ha comprobado mil veces. Si necesita entender un mapa del subte, un diagrama de flujo, la imagen de una célula o la posición de los dedos en un acorde de guitarra, no hay explicación oral que valga. Tiene que verlo. Su cerebro posee una maquinaria visual impresionante: la retina capta millones de puntos a la vez, la corteza occipital los ordena, y dos grandes autopistas (una para identificar objetos, otra para ubicarlos en el espacio) le permiten entender de un vistazo lo que requeriría párrafos enteros de descripción.