Cuentos para niños escritos por autores tucumanos y relatos para mayores

“Yo creo que mientras no formemos en los niños, desde muy chicos, la conciencia de ciudadanos, no vamos a lograr que se consideren los valores de la política -comentó-. En todos lados uno escucha que la política no sirve, que los políticos son ladrones, que la gente de bien no participa en eso... Dentro de la literatura infantil hay muchos ejemplos de que el rey malo siempre recibe castigo”.