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Turf: El especial "Día del Periodista" convoca a caballos de primer nivel

Rumor de Fuego se perfila como el principal candidato en el cotejo de 1.500 metros, que se largará a las 17.50. La jornada, que tendrá 12 competencias, se iniciará a las 13.30 y culminará a las 20.30.

Turf: El especial Día del Periodista convoca a caballos de primer nivel
Por Carlos Chirino Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • Once caballos de primer nivel competirán este domingo en el especial Día del Periodista, la carrera más importante del Hipódromo de Tucumán en una jornada de 12 competencias.
  • Los santiagueños Rumor de Fuego, reciente ganador en Tucumán, y Touch The Stars, escolta en el Gran Premio de San Isidro, se perfilan como los grandes candidatos de la prueba.
  • Este mitin consolida al hipódromo tucumano como un polo clave del turf en el NOA, atrayendo a destacados competidores nacionales y elevando el nivel de la actividad regional.
Resumen generado con IA

Once ejemplares competirán en el especial “Día del Periodista”, la carrera más importante de la jornada que se llevará a cabo este domingo en el hipódromo tucumano.

Los representantes santiagueños Rumor de Fuego y Touch The Stars se perfilan como los principales animadores de la prueba de 1.500 metros, que fue programada en el octavo turno (a las 17.50). Ambos ejemplares cuentan con muy buenas actuaciones en Grandes Premios en Buenos Aires. Rumor de Fuego ya demostró su calidad en el “Jardín de la República”, donde el 10 de mayo logró un contundente triunfo por 12 cuerpos sobre Step To Glory, en 1’26” 1/5 para los 1.400 metros. En tanto, Touch The Stars hará su estreno en el NOA y llega con el pergamino de haber culminado segundo en el Gran Premio “25 de Mayo” del Hipódromo de San Isidro, enfrentando a los mejores fondistas de la Argentina.

La jornada, que tendrá 12 competencias, se iniciará a las 13.30 y culminará a las 20.30. Otra de las pruebas destacadas que tendrá el mitin será la que se largará en el cuarto turno (a las 15.15) y donde destacados velocistas se medirán sobre 800 metros. El porteño Dom Rui se perfila como el principal candidato.

Las 12 pruebas, con sus respectivos candidatos, son los siguientes:

PRIMERA CARRERA

(1.000 metros-13.30 hs.)

PREMIO “RAMÓN ROSA LEGUIZAMÓN”

1 LA ADRI 55             Benjamín Moreno

2 ISLA BONITA            55             José Vizcarra

3 VERTE BRILLAR        55             X X

4 BABY MABEL           55             Kevin Olivera

5 LA JOY    55             Francisco Brito

6 J BE PEANUT           55             Sergio Barrionuevo

7 PURA BENDICIÓN      55             Rubén Camos

Candidato: (6)J BE PEANUT


SEGUNDA CARRERA

(800 metros-14.05 hs.)

PREMIO “LUIS F. CARBALLO”

1 REAL WIN                55             José Vizcarra

2 ENVIDIADO TIME       55             Facundo Morán

3 TORO MATA            55             Ángel Vai

4 DUBÁI JOY               55             Francisco Brito

5 REXQUISITA             53             Sergio Barrionuevo

6 HIPNÓTICA ORPEN    53             Benjamín Osaan

7 ROBERT HIT             55             Matías Rodríguez

Candidato: (5) REXQUISITA


TERCERA CARRERA

(800 metros-14.40 hs.)

PREMIO “JUAN IBARRA”

1 TIERNO DE ALMA     56             Julián Bethencourt

2 DUBÁI STONE           56             Walter Marrades

3 CENTELLA BIG PRIZE                 56             Carlos Schultheis

4 Q SOÑADO               56             Walter Figueroa

5 APÓSTOLICO FRANK 56             José Vizcarra

6 ESPALDA SIN RIESGO                56             Facundo Navarro

7 DIVINO TESORO        56             Facundo Morán

8 LEOBOY 56             Kevin Olivera

Candidato: (6) ESPALDA SIN RIESGO


CUARTA CARRERA

(800 metros-15.15 hs.)

PREMIO “MARIANO MORENO”

1 TE ACOMPAÑO         58             José Vizcarra

2 LONG VIEW              55             Rubén Camos

3 DOM RUI                 55             Cristian Paz

4 LA KEYNESIANA        56             Walter Marrades

5 STORM CHUCK         58             Ángel Vai

6 AIROSO VEGA           55             Marcelo Lastra

7 GREAT ROYAL          53             Matías Rodríguez

8 EUFEMIO                 55             X X

9 GRIMALDO              58             Carlos Schultheis

Candidato: (3) DON RUI


QUINTA CARRERA

(1.400 metros-15.50 hs.)

PREMIO “SALVADOR ‘PILA’ ALÚ”

1 SEEKING MONEY       56             Matías Rodríguez

2 DUPLEXER               54             Carlos Schultheis

3 ARASHI   54             Facundo Morán

4 MYSTICAL MAN        54             Benjamín Ossan

5 AMIGUITA BATACLANA             56             Franklin Cáceres

6 LORD LANCELOT      54             Sergio Barrionuevo

7 DRAGONET              54             Julián Bethencourt

8 MALLOW                 54             José Vizcarra

Candidato: (5) AMIGUITA BATACLANA


SEXTA CARRERA

(1.300 metros-16.30 hs.)

PREMIO “VÍCTOR ‘CHATO’ ESCOBAR”

1 TATY BOONE            52             Pablo Alarcón

2 FUGITIVE BOONE       54             X X

3 EMPEROR JACK        54             Walter Marrades

4 SMOKING BLACK      54             José Vizcarra

5 CANDY GATO           54             Francisco Brito

6 GLORIOSO IRENEO    54             Sergio Barrionuevo

7 ES AMOROSO           54             Facundo Navarro

8 RADIO WAVES          54             Kevin Olivera

Candidato: (8) RADIO WAVES


SÉPTIMA CARRERA

(1.300 metros-17.10 hs.)

PREMIO “NEREO CARBALLO”

1 SERBIO   55             X X

2 NURBURGRING         57             José Vizcarra

3 COOPER BEACH       55             Rubén Camos

4 SAINT NICH              55             Facundo Morán

5 SICINIUS 55             Matías Rodríguez

6 AIRE Y MAR             57             Francisco Brito

7 PUERTO PIREO         55             Ángel Vai

8 COSTELLO               55             Cristian Caram

9 PURPLE KING           57             Sergio Barrionuevo

Candidato: (4) SAINT NICH


OCTAVA CARRERA

(1.500 metros-17.50 hs.)

ESPECIAL “DÍA DEL PERIODISTA”

1 TRENDIC TOPIC        56             Facundo Navarro

2 STEP TO GLORY        55             Francisco Brito

3 TWITCH HURRICANE                 56             Pablo Alarcón

4 MR. AIDAN              58             Facundo Morán

5 IL FELINO                55             Rubén Camos

6 SIXTIES KALATH        55             José Vizcarra

7 TOUCH THE STARS   57             Sergio Barrionuevo

8 GOLDEN WARRIOR    60             Walter Marrades

9 PALADIN ORIENTAL   57             Julián Bethencourt

10 MONTESQUIEU        55             Matías Rodríguez

11 RUMOR DE FUEGO 57             Ángel Vai

Candidato: (11) RUMOR DE FUEGO


NOVENA CARRERA

(1.200 metros-18.30 hs.)

PREMIO “NICASIO VÉLIZ”

1 TAILGATE                56             José Vizcarra

2 VALLE CANDY          54             Tadeo Nacusse

3 VIENE FÁCIL             54             X X

4 SECURITY PREMIUM 56             Héctor Coronel

5 TANDILEÑA              57             Walter Marrades

6 IDEA CORRECTA       54             Franklin Cáceres

7 GOLOSO KEN            56             Francisco Brito

8 MUNDO DANIEL        56             Carlos Schultheis

9 STORM FORCE         56             X X

10 FUMIKOMI              56             Cristian Caram

11 INVENTARIADA       57             Benjamín Ossan

12 GRAND PLUS          56             Héctor Alcayaga

13 MESIÁNICO BOY      56             Sergio Barrionuevo

14 TIRYON 54             Arnaldo Lastra

Candidato: (12) GRAND PLUS


DÉCIMA CARRERA

(1.200 metros-19.10 hs.)

PREMIO “RODOLFO ATILIO LANCELOTTE”

1 Q JOTE    56             Walter Figueroa

2 HERMANO DEL ALMA               56             Walter Marrades

3 FREE HEART            56             Rubén Camos

4 MURTAAJIL             56             José Vizcarra

5 TIRO PERFECTO        56             Julián Bethencourt

6 CASHISKING             56             Sergio Barrionuevo

7 ISLA DE LAS ROSAS 57             X X

8 GALANA IN LOVE      57             Benjamín Ossan

9 LONG NELLO            56             Francisco Brito

Candidato: (5) TIRO PERFECTO


UNDÉCIMA CARRERA

(1.200 metros-19.50 hs.)

PREMIO “BENJAMÍN VÉLEZ”

1 RED BARREL           56             Rubén Camos

2 MARE BRAVIO          56             Walter Marrades

3 WATERLIGHT           57             Ángel Vai

4 FULGENTE               56             Facundo Morán

5 CASI FELIZ               56             Sergio Barrionuevo

6 HOME TREASURE     56             Pablo Alarcón

7 MUY CONFIABLE      56             Kevin Olivera

8 CANDY DIFERENTE    56             Francisco Brito

9 GLANIADOR             56             José Vizcarra

10 DIALECTO              56             Matías Rodríguez

11 GUAJIRU                56             Facundo Navarro

Candidato: (5) CASI FELIZ


DUODÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-20.30 hs.)

PREMIO “EDUARDO ‘LALO’ MAZZIOTTI”

1 SOY NICHOLAS         54             Benjamín Ossan

2 PRINCE POP             57             José Vizcarra

3 THE COACH             54             Héctor Suárez

4 FRENCH LOVER        57             Sergio Barrionuevo

5 COUNT THE GOLD     54             Facundo Navarro

6 PENKY SEA              54             Kevin Olivera

7 SOLIDUS 57             Francisco Brito

8 ABRIENDO CAMINO   57             Franklin Cáceres

9 LECLAY   57             Rubén Camos

10 DON CHIPION          54             Walter Marrades

11 MAYALL                54             Matías Rodríguez

Candidato: (2) PRINCE POP

Temas TucumánBuenos AiresSantiago del EsteroSan Miguel de TucumánHipódromo de TucumánJosé Alfredo Vizcarra
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