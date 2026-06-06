Turf: El especial "Día del Periodista" convoca a caballos de primer nivel

Resumen para apurados
- Once caballos de primer nivel competirán este domingo en el especial Día del Periodista, la carrera más importante del Hipódromo de Tucumán en una jornada de 12 competencias.
- Los santiagueños Rumor de Fuego, reciente ganador en Tucumán, y Touch The Stars, escolta en el Gran Premio de San Isidro, se perfilan como los grandes candidatos de la prueba.
- Este mitin consolida al hipódromo tucumano como un polo clave del turf en el NOA, atrayendo a destacados competidores nacionales y elevando el nivel de la actividad regional.
Once ejemplares competirán en el especial “Día del Periodista”, la carrera más importante de la jornada que se llevará a cabo este domingo en el hipódromo tucumano.
Los representantes santiagueños Rumor de Fuego y Touch The Stars se perfilan como los principales animadores de la prueba de 1.500 metros, que fue programada en el octavo turno (a las 17.50). Ambos ejemplares cuentan con muy buenas actuaciones en Grandes Premios en Buenos Aires. Rumor de Fuego ya demostró su calidad en el “Jardín de la República”, donde el 10 de mayo logró un contundente triunfo por 12 cuerpos sobre Step To Glory, en 1’26” 1/5 para los 1.400 metros. En tanto, Touch The Stars hará su estreno en el NOA y llega con el pergamino de haber culminado segundo en el Gran Premio “25 de Mayo” del Hipódromo de San Isidro, enfrentando a los mejores fondistas de la Argentina.
La jornada, que tendrá 12 competencias, se iniciará a las 13.30 y culminará a las 20.30. Otra de las pruebas destacadas que tendrá el mitin será la que se largará en el cuarto turno (a las 15.15) y donde destacados velocistas se medirán sobre 800 metros. El porteño Dom Rui se perfila como el principal candidato.
Las 12 pruebas, con sus respectivos candidatos, son los siguientes:
PRIMERA CARRERA
(1.000 metros-13.30 hs.)
PREMIO “RAMÓN ROSA LEGUIZAMÓN”
1 LA ADRI 55 Benjamín Moreno
2 ISLA BONITA 55 José Vizcarra
3 VERTE BRILLAR 55 X X
4 BABY MABEL 55 Kevin Olivera
5 LA JOY 55 Francisco Brito
6 J BE PEANUT 55 Sergio Barrionuevo
7 PURA BENDICIÓN 55 Rubén Camos
Candidato: (6)J BE PEANUT
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.05 hs.)
PREMIO “LUIS F. CARBALLO”
1 REAL WIN 55 José Vizcarra
2 ENVIDIADO TIME 55 Facundo Morán
3 TORO MATA 55 Ángel Vai
4 DUBÁI JOY 55 Francisco Brito
5 REXQUISITA 53 Sergio Barrionuevo
6 HIPNÓTICA ORPEN 53 Benjamín Osaan
7 ROBERT HIT 55 Matías Rodríguez
Candidato: (5) REXQUISITA
TERCERA CARRERA
(800 metros-14.40 hs.)
PREMIO “JUAN IBARRA”
1 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
2 DUBÁI STONE 56 Walter Marrades
3 CENTELLA BIG PRIZE 56 Carlos Schultheis
4 Q SOÑADO 56 Walter Figueroa
5 APÓSTOLICO FRANK 56 José Vizcarra
6 ESPALDA SIN RIESGO 56 Facundo Navarro
7 DIVINO TESORO 56 Facundo Morán
8 LEOBOY 56 Kevin Olivera
Candidato: (6) ESPALDA SIN RIESGO
CUARTA CARRERA
(800 metros-15.15 hs.)
PREMIO “MARIANO MORENO”
1 TE ACOMPAÑO 58 José Vizcarra
2 LONG VIEW 55 Rubén Camos
3 DOM RUI 55 Cristian Paz
4 LA KEYNESIANA 56 Walter Marrades
5 STORM CHUCK 58 Ángel Vai
6 AIROSO VEGA 55 Marcelo Lastra
7 GREAT ROYAL 53 Matías Rodríguez
8 EUFEMIO 55 X X
9 GRIMALDO 58 Carlos Schultheis
Candidato: (3) DON RUI
QUINTA CARRERA
(1.400 metros-15.50 hs.)
PREMIO “SALVADOR ‘PILA’ ALÚ”
1 SEEKING MONEY 56 Matías Rodríguez
2 DUPLEXER 54 Carlos Schultheis
3 ARASHI 54 Facundo Morán
4 MYSTICAL MAN 54 Benjamín Ossan
5 AMIGUITA BATACLANA 56 Franklin Cáceres
6 LORD LANCELOT 54 Sergio Barrionuevo
7 DRAGONET 54 Julián Bethencourt
8 MALLOW 54 José Vizcarra
Candidato: (5) AMIGUITA BATACLANA
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-16.30 hs.)
PREMIO “VÍCTOR ‘CHATO’ ESCOBAR”
1 TATY BOONE 52 Pablo Alarcón
2 FUGITIVE BOONE 54 X X
3 EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
4 SMOKING BLACK 54 José Vizcarra
5 CANDY GATO 54 Francisco Brito
6 GLORIOSO IRENEO 54 Sergio Barrionuevo
7 ES AMOROSO 54 Facundo Navarro
8 RADIO WAVES 54 Kevin Olivera
Candidato: (8) RADIO WAVES
SÉPTIMA CARRERA
(1.300 metros-17.10 hs.)
PREMIO “NEREO CARBALLO”
1 SERBIO 55 X X
2 NURBURGRING 57 José Vizcarra
3 COOPER BEACH 55 Rubén Camos
4 SAINT NICH 55 Facundo Morán
5 SICINIUS 55 Matías Rodríguez
6 AIRE Y MAR 57 Francisco Brito
7 PUERTO PIREO 55 Ángel Vai
8 COSTELLO 55 Cristian Caram
9 PURPLE KING 57 Sergio Barrionuevo
Candidato: (4) SAINT NICH
OCTAVA CARRERA
(1.500 metros-17.50 hs.)
ESPECIAL “DÍA DEL PERIODISTA”
1 TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
2 STEP TO GLORY 55 Francisco Brito
3 TWITCH HURRICANE 56 Pablo Alarcón
4 MR. AIDAN 58 Facundo Morán
5 IL FELINO 55 Rubén Camos
6 SIXTIES KALATH 55 José Vizcarra
7 TOUCH THE STARS 57 Sergio Barrionuevo
8 GOLDEN WARRIOR 60 Walter Marrades
9 PALADIN ORIENTAL 57 Julián Bethencourt
10 MONTESQUIEU 55 Matías Rodríguez
11 RUMOR DE FUEGO 57 Ángel Vai
Candidato: (11) RUMOR DE FUEGO
NOVENA CARRERA
(1.200 metros-18.30 hs.)
PREMIO “NICASIO VÉLIZ”
1 TAILGATE 56 José Vizcarra
2 VALLE CANDY 54 Tadeo Nacusse
3 VIENE FÁCIL 54 X X
4 SECURITY PREMIUM 56 Héctor Coronel
5 TANDILEÑA 57 Walter Marrades
6 IDEA CORRECTA 54 Franklin Cáceres
7 GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
8 MUNDO DANIEL 56 Carlos Schultheis
9 STORM FORCE 56 X X
10 FUMIKOMI 56 Cristian Caram
11 INVENTARIADA 57 Benjamín Ossan
12 GRAND PLUS 56 Héctor Alcayaga
13 MESIÁNICO BOY 56 Sergio Barrionuevo
14 TIRYON 54 Arnaldo Lastra
Candidato: (12) GRAND PLUS
DÉCIMA CARRERA
(1.200 metros-19.10 hs.)
PREMIO “RODOLFO ATILIO LANCELOTTE”
1 Q JOTE 56 Walter Figueroa
2 HERMANO DEL ALMA 56 Walter Marrades
3 FREE HEART 56 Rubén Camos
4 MURTAAJIL 56 José Vizcarra
5 TIRO PERFECTO 56 Julián Bethencourt
6 CASHISKING 56 Sergio Barrionuevo
7 ISLA DE LAS ROSAS 57 X X
8 GALANA IN LOVE 57 Benjamín Ossan
9 LONG NELLO 56 Francisco Brito
Candidato: (5) TIRO PERFECTO
UNDÉCIMA CARRERA
(1.200 metros-19.50 hs.)
PREMIO “BENJAMÍN VÉLEZ”
1 RED BARREL 56 Rubén Camos
2 MARE BRAVIO 56 Walter Marrades
3 WATERLIGHT 57 Ángel Vai
4 FULGENTE 56 Facundo Morán
5 CASI FELIZ 56 Sergio Barrionuevo
6 HOME TREASURE 56 Pablo Alarcón
7 MUY CONFIABLE 56 Kevin Olivera
8 CANDY DIFERENTE 56 Francisco Brito
9 GLANIADOR 56 José Vizcarra
10 DIALECTO 56 Matías Rodríguez
11 GUAJIRU 56 Facundo Navarro
Candidato: (5) CASI FELIZ
DUODÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-20.30 hs.)
PREMIO “EDUARDO ‘LALO’ MAZZIOTTI”
1 SOY NICHOLAS 54 Benjamín Ossan
2 PRINCE POP 57 José Vizcarra
3 THE COACH 54 Héctor Suárez
4 FRENCH LOVER 57 Sergio Barrionuevo
5 COUNT THE GOLD 54 Facundo Navarro
6 PENKY SEA 54 Kevin Olivera
7 SOLIDUS 57 Francisco Brito
8 ABRIENDO CAMINO 57 Franklin Cáceres
9 LECLAY 57 Rubén Camos
10 DON CHIPION 54 Walter Marrades
11 MAYALL 54 Matías Rodríguez
Candidato: (2) PRINCE POP