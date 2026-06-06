¿Kylie Minogue será la invitada sorpresa de Lali en River? Su llegada a la Argentina desató una ola de rumores

¿Cuáles son los antecedente que alimenta la ilusión de los fans?

Las versiones no surgieron únicamente a partir de la llegada de Kylie a Buenos Aires. Existe un antecedente reciente que refuerza la expectativa de los fanáticos. En 2025, la artista australiana regresó a la capital argentina para reencontrarse con el público local tras varios años de ausencia. Durante aquella visita también tuvo un acercamiento público con Lali, quien posteriormente expresó su entusiasmo por el encuentro que compartieron detrás de escena.