Los Pumas 7’s perdieron con Australia y se terminó su histórica racha en Vancouver

El seleccionado argentino cayó 17-15 en su debut en el Seven de Vancouver 2026 y puso fin a una seguidilla de 23 triunfos consecutivos en Canadá, donde además había conquistado cuatro medallas de oro seguidas.

Santiago Mare, en el duelo entre Los Pumas 7's y Australia. Santiago Mare, en el duelo entre Los Pumas 7's y Australia.
Hace 1 Hs

Los Pumas 7’s comenzaron el Seven de Vancouver 2026 con una derrota ante Australia por 17-15, un resultado que no solo marcó el debut en el torneo, sino también el final de una racha histórica en suelo canadiense.

El seleccionado argentino acumulaba 23 victorias consecutivas en Vancouver, escenario en el que además había construido una hegemonía en los últimos años con cuatro títulos consecutivos.

La última vez que el equipo nacional había perdido en Canadá había sido en 2020, cuando integró el Grupo A y sufrió derrotas ante Inglaterra (31-0) y Sudáfrica (17-5), además de empatar 14-14 con Japón. Aquella campaña terminó con la caída frente a Irlanda en el partido por el 13° puesto.

Tras la pandemia, el regreso a Vancouver en 2022 marcó el inicio de una etapa dorada para el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora. Ese año comenzó la racha con un empate ante Francia (12-12) y triunfos frente a Escocia (24-5), Irlanda (29-16), Inglaterra (40-17), Australia (24-12) y Fiji (29-10) para quedarse con el título.

En 2023, Los Pumas 7’s volvieron a dominar el torneo. Superaron en la fase de grupos a Japón (31-12), Francia (21-12) y Sudáfrica (12-0), y luego derrotaron a Fiji (19-14), Irlanda (14-7) y nuevamente a Francia en la final por 33-21.

La supremacía continuó en 2024, cuando Argentina levantó otra vez el trofeo tras imponerse ante Canadá (12-10), España (38-7), Fiji (24-19), Samoa (14-12), Estados Unidos (35-19) y Nueva Zelanda por un contundente 36-12 en la final.

Un año después, en 2025, el seleccionado argentino volvió a consagrarse campeón. En la fase de grupos venció a Kenia (24-0), Gran Bretaña (19-14) y Francia (12-5). Luego derrotó nuevamente a los franceses en cuartos de final (12-7), superó a España en semifinales (7-0) y coronó el torneo con un triunfo ante Sudáfrica en la final.

Ese dominio parecía extenderse en 2026, pero Australia frenó la racha en el primer partido del torneo y puso fin a una de las seguidillas más impactantes del circuito mundial de seven.

A pesar del traspié inicial, el equipo argentino todavía tiene margen para recuperarse en el torneo y seguir en la pelea por un nuevo título en Vancouver, escenario donde en los últimos años supo construir una verdadera fortaleza.

