Talleres, intervenciones y capacitación docente: el cronograma de Junio, Mes del Ambiente

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó un cronograma de actividades gratuitas durante junio para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en la ciudad.
- La iniciativa comenzó el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, e incluye talleres, forestación, caminatas y capacitaciones impulsadas por la ingeniera Julieta Migliavacca.
- Con estas propuestas gratuitas, la comuna busca fomentar la participación ciudadana y sentar las bases educativas para transformar a Tucumán en una ciudad más sustentable.
Este viernes 5 de junio se celebró el Día Mundial del Ambiente y dio inicio a una serie de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el mes. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable organizó un abanico de propuestas para que todos los ciudadanos puedan participar del cuidado del medio ambiente desde su lugar.
El cronograma de la secretaría liderada por la ingeniera Julieta Migliavacca propuso talleres, ecoferias, plantaciones, caminatas, cine ambiental, actividades en escuelas, en el Campus Ambiental Yolanda Ortíz y mucho más. Además, se informó que semana a semana se informarán los detalles de cada propuesta. Las actividades son gratuitas y están pensadas para tener una ciudad más sustentable.
Actividades por el Mes del Ambiente en Tucumán
Sábado 6 de junio
Plantando Conciencia: jornada de forestación a las 12 en San Martín 1700 –Cementerio del Oeste–.
Taller: Decoupage y reciclado a las 16 en el Campus Educativo doctora Yolanda Ortiz en Lamadrid 3700.
Domingo 7
Eco Domingo en Familia a las 16 en el Campus Educativo doctora Yolanda Ortiz en Lamadrid 3700.
Lunes 8
Eco Taller: Cuadro Vivo
Martes 9
Transformá Comunitario
Miércoles 10
Municipio Verde
Jueves 11
Voluntariado Ambiental
Viernes 12
Eco Caminata Educativa
Sábado 13
Patio Botánico
Ambientazo
Domingo 14
Eco Domingo en Familia
Lunes 22
Transformá Comunitario
Martes 23
Mate Debate Ambiental
Miércoles 24
Ciclo de Cine Ambiental
Jueves 25
Olimpiadas Ambientales: lanzamiento
Viernes 26
Insecto Aventura
Fábrica de juguetes reciclados: lanzamiento
Sábado 27
Capacitación docente
Domingo 28
Eco Domingo en Familia
Martes 30
Plogging Day
Los horarios y ubicación de cada evento se publicarán día a día en la cuenta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad: @ambienteydesarrollo.smt.