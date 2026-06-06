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Talleres, intervenciones y capacitación docente: el cronograma de Junio, Mes del Ambiente

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán preparó actividades para todos los ciudadanos para encaminar a la sociedad hacia un futuro sustentable.

Talleres, intervenciones y capacitación docente: el cronograma de Junio, Mes del Ambiente
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó un cronograma de actividades gratuitas durante junio para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en la ciudad.
  • La iniciativa comenzó el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, e incluye talleres, forestación, caminatas y capacitaciones impulsadas por la ingeniera Julieta Migliavacca.
  • Con estas propuestas gratuitas, la comuna busca fomentar la participación ciudadana y sentar las bases educativas para transformar a Tucumán en una ciudad más sustentable.
Resumen generado con IA

Este viernes 5 de junio se celebró el Día Mundial del Ambiente y dio inicio a una serie de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el mes. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable organizó un abanico de propuestas para que todos los ciudadanos puedan participar del cuidado del medio ambiente desde su lugar.

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El cronograma de la secretaría liderada por la ingeniera Julieta Migliavacca propuso talleres, ecoferias, plantaciones, caminatas, cine ambiental, actividades en escuelas, en el Campus Ambiental Yolanda Ortíz y mucho más. Además, se informó que semana a semana se informarán los detalles de cada propuesta. Las actividades son gratuitas y están pensadas para tener una ciudad más sustentable.

Actividades por el Mes del Ambiente en Tucumán

Sábado 6 de junio

Plantando Conciencia: jornada de forestación a las 12 en San Martín 1700 –Cementerio del Oeste–.

Taller: Decoupage y reciclado a las 16 en el Campus Educativo doctora Yolanda Ortiz en Lamadrid 3700.

Domingo 7

Eco Domingo en Familia a las 16 en el Campus Educativo doctora Yolanda Ortiz en Lamadrid 3700.

Lunes 8

Eco Taller: Cuadro Vivo

Martes 9

Transformá Comunitario

Miércoles 10

Municipio Verde

Jueves 11

Voluntariado Ambiental

Viernes 12

Eco Caminata Educativa

Sábado 13

Patio Botánico

Ambientazo

Domingo 14

Eco Domingo en Familia

Lunes 22

Transformá Comunitario

Martes 23

Mate Debate Ambiental

Miércoles 24

Ciclo de Cine Ambiental

Jueves 25

Olimpiadas Ambientales: lanzamiento

Viernes 26

Insecto Aventura

Fábrica de juguetes reciclados: lanzamiento

Sábado 27

Capacitación docente

Domingo 28

Eco Domingo en Familia

Martes 30

Plogging Day

Los horarios y ubicación de cada evento se publicarán día a día en la cuenta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad: @ambienteydesarrollo.smt.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánSecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la NaciónJulieta Migliavacca
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