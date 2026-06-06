“Sembrar esperanza”: la feria de Casa FAI cumple 30 años

“FAI es mi casa. Ahí aprendí muchas cosas y encontré una familia”, dijo Daniel, al que todos llaman “Danielito”. Tiene 41 años, llegó a la Fundación para Albergues Infantiles (FAI) cuando tenía seis y todavía hoy forma parte de la vida cotidiana del hogar porque ayuda con los niños. Su historia resume una parte del espíritu de Casa FAI: un espacio que nació para dar techo, cuidado y oportunidades a chicos que atravesaron contextos difíciles.