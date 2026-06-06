DeportesSan Martín de Tucumán

Arriesga en el momento más delicado de su ciclo: la decisión que tomó Yllana para enfrentar a Quilmes

El DT del "Santo" ensayó una profunda reestructuración del equipo, cambiaría el esquema, relegaría a varios referentes y apostaría por Manganelli en el arco.

DECISIÓN. Andrés Yllana observa la práctica en el complejo mientras define cambios profundos para enfrentar a Quilmes en una tarde que puede definir su futuro.
DECISIÓN. Andrés Yllana observa la práctica en el complejo mientras define cambios profundos para enfrentar a Quilmes en una tarde que puede definir su futuro. Foto CASM.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El DT de San Martín de Tucumán, Andrés Yllana, decidió realizar cambios profundos en el equipo y relegar referentes para enfrentar a Quilmes en un partido clave por su futuro.
  • Ante una crisis de resultados en su ciclo, Yllana ensayó una profunda reestructuración táctica que incluye cambios de esquema y el debut del arquero Manganelli ante Quilmes.
  • Esta arriesgada decisión táctica definirá la continuidad de Yllana al frente del plantel, en un encuentro crucial que marcará el rumbo de San Martín en el torneo.
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