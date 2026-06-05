Sábado decisivo en el Principado: horarios y claves de la clasificación de Franco Colapinto en el GP de Mónaco

Durante la segunda práctica libre del viernes, Franco logró bajar progresivamente sus registros hasta clavar un tiempo de 1:14.758 utilizando el compuesto de neumáticos blandos. En ese pasaje llegó a flirtear con el Top 10 antes de la mejora general sobre el cierre de la sesión. La única zozobra de la jornada ocurrió debido a una bloqueada que derivó en un leve roce contra las defensas, aunque afortunadamente el monoplaza no sufrió daños significativos y pudo continuar en pista sin mayores inconvenientes.