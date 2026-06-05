Sábado decisivo en el Principado: horarios y claves de la clasificación de Franco Colapinto en el GP de Mónaco
El piloto argentino de Alpine afrontará una de las jornadas más determinantes del fin de semana en las exigentes calles de Montecarlo. Tras finalizar 15° en los ensayos del viernes, buscará una vuelta perfecta en un circuito donde la posición de largada define gran parte de la carrera.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputa este sábado la clasificación del GP de Mónaco de F1, una sesión crucial debido a la extrema dificultad para realizar sobrepasos en el circuito urbano.
- Tras quedar 15° en las prácticas del viernes y rozar los muros sin daños, el argentino busca repetir su gran rendimiento de Canadá, donde alcanzó un histórico sexto puesto.
- El objetivo de Colapinto es acceder a la Q2 para asegurar una buena posición de largada el domingo, lo que definirá gran parte de sus posibilidades de sumar puntos en el torneo.
Después de un viernes de puro aprendizaje y constantes ajustes en el trazado urbano de Mónaco, Franco Colapinto se prepara para encarar un sábado crucial para sus aspiraciones en la Fórmula 1. El bonaerense viene mostrando una evolución constante en sus registros y logró acumular una buena cantidad de giros sobre el asfalto del Principado, uno de los desafíos más complejos y técnicos de todo el calendario mundial.
Horarios y TV: la agenda del sábado en Mónaco
La actividad para el argentino comenzará bien temprano con la última tanda de entrenamientos libres, antes de dar paso a la trascendental sesión clasificatoria.
Práctica Libre 3: 7:30 (hora de Argentina).
Clasificación: 11:00 (hora de Argentina).
Toda la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco podrá seguirse en vivo a través de las señales de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+.
Por qué la clasificación en Montecarlo vale más que media carrera
El circuito de Mónaco es una de las citas más singulares y tradicionales de la máxima categoría del automovilismo. Sus calles sumamente angostas, la cercanía asfixiante de los guardarraíles y las escasas zonas aptas para los sobrepasos convierten a la clasificación en una batalla milimétrica.
Históricamente, los pilotos que logran largar en los puestos de vanguardia tienen altísimas probabilidades de mantener el lugar durante el domingo. Si bien el argentino quedó alejado de los tiempos de punta el viernes, la brecha respecto a la zona media de la grilla es reducida, por lo que encontrar una vuelta limpia y sin tráfico le permitiría ganar posiciones de enorme valor.
Cómo llega el piloto de Alpine al momento de la verdad
Colapinto arrastra un importante envión anímico luego de conseguir su mejor actuación de la temporada en el pasado Gran Premio de Canadá, donde finalizó en la sexta posición. Ese gran resultado inyectó una fuerte dosis de confianza tanto en el piloto como en el garaje de la escudería francesa.
Durante la segunda práctica libre del viernes, Franco logró bajar progresivamente sus registros hasta clavar un tiempo de 1:14.758 utilizando el compuesto de neumáticos blandos. En ese pasaje llegó a flirtear con el Top 10 antes de la mejora general sobre el cierre de la sesión. La única zozobra de la jornada ocurrió debido a una bloqueada que derivó en un leve roce contra las defensas, aunque afortunadamente el monoplaza no sufrió daños significativos y pudo continuar en pista sin mayores inconvenientes.
El panorama de los rivales y el objetivo de la Q2
Mientras que la escudería Ferrari exhibió un ritmo arrollador con Lewis Hamilton y Charles Leclerc liderando las acciones en la FP2, Alpine continúa redoblando esfuerzos para hallar el balance aerodinámico e ideal para un trazado que no perdona errores.
La misión principal para Franco Colapinto este sábado será afinar la precisión milimétrica en cada curva, asegurar un lugar en la Q2 y, si logra redondear un giro perfecto, intentar dar la sorpresa para colarse lo más adelante posible de cara a la carrera del domingo.