Sin aguja y diseñada por IA: así es la vacuna de Cambridge que podría cambiar la forma de prepararse para pandemias

La vacuna fue diseñada para actuar contra todos los coronavirus -lo que incluiría todas las variantes del Covid-19-, así como los virus que actualmente infectan a animales pero que tienen el potencial de provocar una próxima pandemia. Los ensayos, realizados en 39 personas, fueron diseñados para evaluar si estas vacunas son seguras. Un segundo estudio, en el que participarán alrededor de 200 individuos, proporcionará una mejor comprensión sobre qué tan bien está entrenando al sistema inmunológico la vacuna.