Sin aguja y diseñada por IA: así es la vacuna de Cambridge que podría cambiar la forma de prepararse para pandemias
El método de administración mediante chorro microfluídico elimina residuos punzantes, reduce el volumen necesario y mejora la aceptación en entornos donde las jeringas son una barrera cultural o logística.
Resumen para apurados
- Científicos de la Universidad de Cambridge probaron en el Reino Unido la primera vacuna diseñada por IA, creada para prevenir futuras pandemias de diversas variantes de coronavirus.
- La vacuna utiliza un 'superantígeno' creado por aprendizaje automático para imitar rasgos comunes de los virus, y se administra sin aguja mediante un sistema microfluídico.
- Este avance promete acelerar la respuesta ante mutaciones virales y facilitar la distribución global al eliminar barreras logísticas y culturales de las jeringas tradicionales.
"Siempre vamos por detrás", dijo el profesor Jonathan Heeney, de la Universidad de Cambridge. Él es responsable del Laboratorio de Zoonosis Víricas de la Universidad de Cambridge y el líder de la investigación que desarrolla una vacuna que podría proteger a las personas contra una gran cantidad de virus y prevenir pandemias. Los hallazgos, publicados en la revista Journal of Infection, señalaban que el impacto en el sistema inmunológico fue "modesto", pero que aun así generan entusiasmo.
Heeney dijo a BBC News: "Se trata de fabricar vacunas que nos protejan, no sólo de los virus actuales, sino también de lo que pueda causar el próximo brote o enfermedad. Este es un cambio fundamental en la forma en que nos preparamos para las pandemias".
El entusiasmo en la comunidad científica es notable y, aunque todavía resta un análisis más profundo, los planes futuros con curva ascendente de resultados son alentadores gracias al comportamiento que tiene la Inteligencia Artificial (IA) cuando se aplicó. Es la primera vez que el componente clave de una vacuna ha sido diseñado completamente por IA y luego probado en personas.
La vacuna fue diseñada para actuar contra todos los coronavirus -lo que incluiría todas las variantes del Covid-19-, así como los virus que actualmente infectan a animales pero que tienen el potencial de provocar una próxima pandemia. Los ensayos, realizados en 39 personas, fueron diseñados para evaluar si estas vacunas son seguras. Un segundo estudio, en el que participarán alrededor de 200 individuos, proporcionará una mejor comprensión sobre qué tan bien está entrenando al sistema inmunológico la vacuna.
El profesor Saul Faust, quien llevó a cabo algunos de los ensayos en la Universidad de Southampton, afirmó que el diseño mediante IA tiene potencial. "Lo realmente interesante es que la tecnología es mucho mejor para diseñar vacunas frente a posibles pandemias cuando los virus están cambiando", agregó.
Lo que hicieron
Las herramientas de IA demostraron tener el potencial de predecir cómo responderá el sistema inmunológico a una vacuna, haciendo que el desarrollo sea mucho más rápido y que salve vidas.
Normalmente, las vacunas se diseñan utilizando una cepa actual de un virus. Conscientes de la necesidad de contar con vacunas que ofrezcan una protección más amplia frente a mutaciones peligrosas actuales y futuras, el equipo ha desarrollado un nuevo tipo de vacuna capaz de proporcionar una protección duradera frente a una amplia gama de virus, como el ébola o la familia de los coronavirus, incluso a medida que mutan.
La IA diseñó un "superantígeno" capaz de entrenar al sistema inmunitario de tal manera que proporcionara protección contra toda una familia de virus, incluso si estos mutaban o si surgía una nueva infección que pasara de animales a seres humanos. El "superantígeno" emplea una proteína diseñada por ordenador que imita características comunes a múltiples coronavirus.
Luego se aplicaron técnicas de aprendizaje automático para crear el superantígeno. Este compuesto emplea una proteína diseñada por ordenador que imita características comunes a múltiples coronavirus en lugar de dirigirse a una cepa concreta, lo que puede activar el sistema inmunitario del organismo para combatir una amplia gama de patógenos con esas características básicas.
Los investigadores subrayan que este método de administración, sin aguja mediante un chorro microfluídico, tiene varias ventajas: aumenta su aplicabilidad a escala mundial, ya que reduce el volumen necesario, elimina los residuos de material punzante y mejora la aceptación en entornos donde el uso de agujas supone una barrera.