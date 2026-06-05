Seguridad

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

El decomiso derivó en la detención de un sospechoso y en la confirmación de que la droga fue ingresada por vía aérea antes de su traslado terrestre.

El cargamento era trasladado en una camioneta desde Famaillá hacia el sur de la provincia y fue detectado en un control de rutina sobre la ruta 157.
El cargamento era trasladado en una camioneta desde Famaillá hacia el sur de la provincia y fue detectado en un control de rutina sobre la ruta 157.
Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional secuestró 470 kilos de cocaína en la ruta 157, Tucumán, durante un control de rutina. El operativo resultó en la detención de un sospechoso.
  • La droga era trasladada en camioneta tras ingresar al país en un vuelo ilegal. Este decomiso, valorado en millones de dólares, expone nuevas rutas de acopio en el NOA.
  • El caso alerta a las autoridades sobre la impunidad de las bandas en la región y posiciona a Famaillá como presunto nodo logístico para el narcotráfico nacional.
Resumen generado con IA

Un operativo de control de rutina realizado por Gendarmería Nacional derivó en uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en Tucumán. Sobre la ruta nacional 157, a la altura de la localidad de Río Seco, se secuestró un cargamento de aproximadamente 470 kilos de cocaína que era transportado en una camioneta. Se trata del segundo mayor decomiso de esa droga en la historia de la provincia, solo superado por el registrado en 2023, cuando se incautaron casi 500 kilos en Burruyacu. Hay un detenido.

De acuerdo con la información preliminar, la sustancia era trasladada en la caja de una Toyota Hilux, a simple vista, lo que llamó la atención de los investigadores por el volumen del cargamento y la falta de ocultamiento. El vehículo había salido de Famaillá y se dirigía hacia la localidad de Atahona, en el sur de la provincia.

Las autoridades señalaron a LA GACETA que el procedimiento se enmarcó en controles habituales del denominado Operativo Lapacho, sin que mediara una investigación previa o tareas de inteligencia específicas. Este punto encendió señales de alerta, ya que evidencia la magnitud del movimiento de droga en la región y la posibilidad de que organizaciones criminales operen con relativa libertad en determinadas rutas.

Los investigadores confirmaron que el cargamento ingresó a la provincia mediante un vuelo ilegal, modalidad que viene siendo advertida por fiscales federales en los últimos meses. En ese contexto, el oeste tucumano estaría siendo utilizado como zona de descarga y acopio, en el marco de un corrimiento de las rutas del narcotráfico hacia el NOA.

Además, trascendió que el cargamento tendría vínculos con personas con antecedentes en Famaillá, lo que refuerza las sospechas sobre el rol de esa ciudad como posible centro logístico dentro de estas maniobras. Otro dato relevante es el valor de la droga incautada. Se estima que en el mercado local podría alcanzar cifras millonarias, pero si el cargamento lograba llegar a Buenos Aires, su cotización podría trepar hasta los U$S5.000.000.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la organización detrás del transporte.

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