Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína de su historia

Un operativo de control de rutina realizado por Gendarmería Nacional derivó en uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en Tucumán. Sobre la ruta nacional 157, a la altura de la localidad de Río Seco, se secuestró un cargamento de aproximadamente 470 kilos de cocaína que era transportado en una camioneta. Se trata del segundo mayor decomiso de esa droga en la historia de la provincia, solo superado por el registrado en 2023, cuando se incautaron casi 500 kilos en Burruyacu. Hay un detenido.