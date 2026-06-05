Yerba Buena homenajeará al ex intendente Carro renombrando una calle

El Concejo Deliberante de Yerba Buena sancionó una ordenanza para designar una calle de la ciudad con el nombre del ex intendente Roberto “Pelín” Carro, quien falleció el 20 de junio de 2020.
El proyecto de la concejala Gabriela Garolera rinde tributo al primer jefe comunal del período democrático posterior a la dictadura, reconociendo su labor en el ordenamiento y progreso del municipio.
Asimismo, la normativa resalta la militancia y el legado de Roberto Carro como un verdadero emblema de civismo, destacando su permanente compromiso y lealtad con los vecinos de Yerba Buena.
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