Nuevas voces tucumanas: de escribir en sus habitaciones a debutar en la Feria del Libro

NUEVAS VOCES TUCUMANAS. Luna Albarracín, Yaco B. Hatim y Joaquina Lobo Rodríguez llegaron este año por primera vez a la Feria Internacional del Libro con sus obras publicadas. / LA GACETA
Resumen para apurados
- Tres autores tucumanos de entre 17 y 26 años debutaron en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires al presentar sus primeras obras de terror, fantasía y divulgación física.
- Luna Albarracín, Joaquina Lobo Rodríguez y Yaco Hatim desarrollaron sus historias de forma independiente desde sus hogares, logrando llegar al evento editorial más grande del país.
- Este hito marca una renovación generacional en las letras de Tucumán, demostrando el potencial del talento joven para romper barreras geográficas y acceder a circuitos nacionales.
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