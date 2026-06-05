Rescate al límite: un colectivo quedó atrapado al borde de un precipicio de 15 metros en Nequén

Los damnificados que se transportaban hacia suelo mendocino en el micro de larga distancia de Transporte Leader vivieron horas de tensión luego de que la unidad quedara varada en el borde de un desnivel de aproximadamente 15 metros. Al margen de la banquina, los viajantes, entre los que había dos menores de edad, sufrieron el frío nocturno tras las fallas eléctricas del transporte, situación que se prolongó hasta las tres de la mañana.