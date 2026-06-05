Rescate al límite: un colectivo quedó atrapado al borde de un precipicio de 15 metros en Nequén

Resumen para apurados
- Un colectivo con 41 pasajeros quedó atrapado al borde de un precipicio de 15 metros en la Ruta 6 de Neuquén el miércoles, tras despistarse por las inclemencias climáticas.
- El vehículo sufrió una falla eléctrica que apagó la calefacción, dejando a los turistas bajo cero durante cuatro horas hasta que una motoniveladora municipal logró removerlo.
- El rescate evitó una tragedia en una peligrosa ruta patagónica, evidenciando los riesgos viales por factores climáticos y la necesidad de una rápida respuesta de emergencia.
Un colectivo que llevaba 41 pasajeros hasta Mendoza quedó atrapado en uno de los amenazantes tramos de la Ruta Provincial 6 de Neuquén este miércoles. Allí los turistas pasaron cuatro horas al margen del abismo en una noche con temperaturas bajo cero.
Los damnificados que se transportaban hacia suelo mendocino en el micro de larga distancia de Transporte Leader vivieron horas de tensión luego de que la unidad quedara varada en el borde de un desnivel de aproximadamente 15 metros. Al margen de la banquina, los viajantes, entre los que había dos menores de edad, sufrieron el frío nocturno tras las fallas eléctricas del transporte, situación que se prolongó hasta las tres de la mañana.
Un rescate al límite en Neuquén
El accidente ocurrió por la noche del miércoles en la Zona de Pampa Tril, a 40 kilómetros de la localidad, cuando la unidad se salió de la calzada debido al barro acumulado por las condiciones climáticas. Las tareas de salvamento excedían la capacidad de la dotación de bomberos, lo que llevó a todo un despliegue coordinado con el municipio.
“El colectivo se había salido de la calzada por cuestiones meteorológicas, este estaba lleno de barro. Quedó colgado y nosotros no lo pudimos rescatar porque se necesitaba otro tipo de maquinaria”, explicó el jefe de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil a TN.
Maniobras de precisión
Los bomberos solicitaron colaboración a las autoridades municipales para disponer de una motoniveladora que permitiera retirar la unidad sin que cayera al barranco, situación que Quiroga calificó de “muy peligrosa”.
El desperfecto eléctrico no solo inmovilizó el micro, sino que también apagó por completo el sistema de calefacción. En medio de un clima hostil y desértico, el personal de rescatistas debió asistir a los ocupantes llevándoles agua caliente y café para intentar mitigar el congelante impacto de la madrugada neuquina, mientras se aguardaba el arribo de soporte mecánico desde Rincón de los Sauces.
Otro milagro en la ruta
Cerca de las 3, y tras minuciosas tareas que demandaron extrema precisión, la motoniveladora municipal logró remover el vehículo del peligroso borde. "Lo sacó despacio, con la destreza también del chofer del colectivo. Todo resultó bien, pero el susto se lo llevaron los pasajeros”, relató Quiroga respecto a la maniobra que evitó una tragedia mayor.
Tras el rescate, un pequeño grupo de personas decidió descender en Buta Ranquil, mientras que el resto de los pasajeros, incluidos los dos menores de edad y los dos choferes, pudieron reanudar el viaje hacia suelo mendocino.
Más tarde las autoridades revelaron un dato impactante: apenas minutos antes de que el micro despistara, un camión que transportaba gas volcó a escasos metros del lugar del incidente.