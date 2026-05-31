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Qué significa elegir siempre el último asiento del colectivo, según la psicología

Muchas personas buscan automáticamente el asiento de la esquina cuando viajan. Expertos en comportamiento humano sostienen que este hábito puede reflejar la necesidad de seguridad, privacidad y control del entorno.

¿Buscás siempre el mismo asiento? Esto es lo que dice la psicología
¿Buscás siempre el mismo asiento? Esto es lo que dice la psicología Qualia Seguros
Por Mercedes Mosca Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Psicólogos explicaron que elegir el asiento de la esquina en el transporte público responde a una necesidad instintiva de obtener seguridad, privacidad y control del entorno.
  • Esta conducta se asocia a personas que procesan información de forma profunda. Buscar un límite físico, como una pared o ventana, reduce la ansiedad ante estímulos externos.
  • Especialistas señalan que este hábito no implica aislamiento, sino que funciona como una estrategia cotidiana y saludable para mitigar el desgaste mental y el estrés urbano.
Resumen generado con IA

En colectivos, trenes, subtes o salas de espera, muchas personas suelen dirigirse instintivamente al mismo lugar: el asiento de la esquina. Aunque para algunos se trata simplemente de una cuestión de comodidad, la psicología sostiene que esta elección puede estar relacionada con determinadas características de la personalidad y con la forma en que cada individuo gestiona el entorno que lo rodea.

Qué significa que una persona no pueda relajarse si la casa está desordenada, según la psicología

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Lejos de ser una decisión al azar, sentarse junto a una ventana, una pared o en un rincón puede responder a la necesidad de sentirse más seguro, reducir estímulos externos y mantener un mayor control sobre el espacio.

Por qué algunas personas prefieren los asientos de la esquina

Diversos estudios sobre comportamiento humano señalan que la percepción de control sobre el entorno ayuda a disminuir los niveles de estrés y ansiedad, especialmente en lugares concurridos o con gran cantidad de estímulos.

Por ese motivo, muchas personas encuentran más tranquilidad en los asientos ubicados en los extremos. Desde allí pueden observar lo que sucede a su alrededor sin sentirse expuestas al tránsito constante de pasajeros o a interrupciones frecuentes.

Además, estos lugares suelen ofrecer una sensación de resguardo físico. Tener una pared, una ventana o un límite definido a un costado genera una percepción de protección que resulta reconfortante para muchas personas durante los desplazamientos diarios.

Qué rasgos de personalidad podrían estar detrás de esta elección

Especialistas en psicología vinculan esta preferencia con personas que tienden a procesar la información de manera profunda y que suelen sentirse más cómodas en ambientes con menor estimulación.

En muchos casos, quienes eligen los asientos de la esquina valoran la privacidad, disfrutan de los momentos de observación y prefieren mantener cierta distancia respecto de las interacciones espontáneas con desconocidos.

La ubicación también permite anticipar movimientos dentro del vehículo, observar entradas y salidas de pasajeros y reducir situaciones inesperadas, algo que suele resultar atractivo para perfiles analíticos y observadores.

Sin embargo, los expertos advierten que esta conducta no debe interpretarse automáticamente como un signo de introversión o aislamiento social. Muchas personas extrovertidas también prefieren estos espacios por comodidad, costumbre o simplemente para relajarse durante el viaje.

Una estrategia cotidiana para reducir el desgaste mental

En las grandes ciudades, donde los trayectos suelen desarrollarse en medios de transporte llenos de gente, buscar un rincón puede convertirse en una herramienta para preservar el bienestar emocional.

La posibilidad de contar con menos interrupciones, reducir el contacto con otras personas y mantener una sensación de orden ayuda a muchas personas a afrontar mejor el estrés cotidiano.

Por eso, elegir siempre el asiento de la esquina no necesariamente revela un problema o una característica negativa. Más bien puede entenderse como una estrategia práctica para gestionar los estímulos del entorno y viajar de una forma más cómoda y tranquila.

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