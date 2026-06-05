Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte en junio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que en junio la Rata, el Dragón, el Mono y el Gallo tendrán un golpe de suerte debido a la energía favorable de la Tierra Yang.
- Este fenómeno astral impulsará la estabilidad y el crecimiento, permitiendo a los beneficiados destrabar proyectos complejos y superar situaciones de gran incertidumbre.
- Se anticipa un período clave para asumir liderazgos, cerrar ciclos del pasado y concretar metas, siempre que se actúe con prudencia y se evite tomar decisiones impulsivas.
La reconocida astróloga Ludovica Squirru compartió sus predicciones para junio y destacó cuáles serán los signos del horóscopo chino que contarán con una energía especialmente favorable durante las próximas semanas. Según explicó, la influencia de la Tierra Yang impulsará procesos vinculados con la estabilidad, el crecimiento personal y la concreción de objetivos.
De acuerdo con sus pronósticos, algunos signos tendrán mayores oportunidades para avanzar en proyectos, fortalecer vínculos y recibir noticias esperadas desde hace tiempo. También será un período favorable para tomar decisiones importantes y dejar atrás situaciones que venían generando incertidumbre. Según la astróloga, quienes sepan aprovechar esta energía podrán dar pasos concretos hacia objetivos que parecían difíciles de alcanzar.
Los signos del horóscopo chino que recibirán una energía positiva en junio
Entre los favorecidos aparece la Rata. Para este signo, Squirru anticipó un período propicio para reorganizar planes y recuperar seguridad en decisiones que venían postergándose. "La Rata entra en una etapa favorable para reorganizar proyectos y recuperar confianza en decisiones que venían demoradas. Junio le permitirá encontrar aliados importantes y recibir respuestas que hace tiempo estaba esperando", señaló.
Además, recomendó actuar con prudencia y aprovechar las oportunidades que puedan surgir. "La clave será no apresurarse y aprovechar cada oportunidad con inteligencia", agregó.
Otro de los signos destacados es el Dragón. Según la astróloga, atravesará semanas marcadas por una mayor capacidad de liderazgo y un atractivo especial que favorecerá distintos aspectos de su vida.
"Para el Dragón, este mes trae una dosis extra de magnetismo y capacidad de liderazgo. Muchas situaciones que parecían estancadas comenzarán a moverse a su favor", afirmó.
Qué predijo Ludovica Squirru para el Mono y el Gallo
El Mono también figura entre los signos con mejores perspectivas para junio. Squirru sostuvo que será un período de intensa actividad, marcado por encuentros inesperados y oportunidades de desarrollo personal.
"Como signo protagonista de esta energía, el Mono vivirá semanas de gran actividad y movimiento. Habrá novedades, encuentros inesperados y posibilidades de crecimiento personal", explicó.
Sin embargo, advirtió que deberá actuar con cautela antes de asumir nuevos compromisos. "Sin embargo, deberá evitar la impulsividad y analizar cada paso antes de comprometerse con nuevos proyectos o decisiones importantes", indicó.
Por último, la especialista señaló que el Gallo encontrará condiciones favorables para ordenar distintos aspectos de su vida y avanzar hacia metas concretas. "El Gallo encontrará en junio un escenario ideal para ordenar su vida y avanzar hacia objetivos concretos", aseguró.
También destacó que será un momento adecuado para resolver cuestiones pendientes y cerrar ciclos. "Las energías favorecen los acuerdos, las conversaciones pendientes y la posibilidad de cerrar etapas que ya cumplieron su ciclo. La recompensa llegará para quienes se animen a actuar con determinación y confianza", concluyó.