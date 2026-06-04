Murió Chunchuna Villafañe, una figura inolvidable del espectáculo argentino

Resumen para apurados
- La emblemática actriz, exmodelo y arquitecta argentina Chunchuna Villafañe falleció este jueves a los 92 años en Buenos Aires, según confirmó su hija Juana Molina.
- Villafañe se destacó en el modelaje en los 60 y 70, y consolidó su carrera actoral en cine y teatro, sobresaliendo en el film ganador del Óscar 'La historia oficial' (1985).
- Su deceso genera gran conmoción en la cultura argentina, donde deja un legado imborrable y multifacético que abarca el cine, el teatro, la televisión y el diseño nacional.
El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Chunchuna Villafañe, una de las figuras más elegantes y versátiles de la escena nacional. La actriz, ex modelo y arquitecta falleció este jueves a los 92 años. La noticia fue confirmada por su hija, la artista Juana Molina, a través de una emotiva publicación en redes sociales.
“Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho”, escribió Juana, en un mensaje cargado de dolor y ternura.
En la misma publicación, la artista también explicó que decidió suspender un show previsto para este viernes en San Miguel. “Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará”, expresó.
Nacida el 9 de abril de 1940 en Buenos Aires, Chunchuna Villafañe construyó una trayectoria singular que atravesó distintas disciplinas. Primero se destacó como modelo publicitaria durante las décadas del 60 y 70, donde su imagen sofisticada y su fuerte presencia la convirtieron en un ícono de época. Más adelante se consolidó como actriz y también desarrolló su carrera como arquitecta.
Uno de los momentos más importantes de su recorrido artístico llegó con su participación en “La historia oficial”, la película dirigida por Luis Puenzo que ganó el Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. En ese film compartió escenas con Norma Aleandro y protagonizó una de las secuencias más recordadas del cine argentino. Su actuación le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985.
Su trabajo también dejó huella en el teatro. Participó en obras como “Cartas de amor”, dirigida por Oscar Barney Finn, y “Acaloradas”, donde compartió escenario con Carmen Barbieri, Andrea Politti y otras reconocidas artistas. En cine, integró el elenco de películas como “Nunca estuve en Viena”, de Antonio Larreta; “Vidas privadas”, de Fito Páez; y “Extraño”, de Santiago Loza.
En televisión, además de actuar en distintas ficciones, mostró otra de sus pasiones en “Estilo Chunchuna”, el programa en el que exploró el mundo de la arquitectura, el diseño y la decoración. Allí compartía proyectos, ideas y tendencias con una impronta personal que también conquistó al público.
En 2002 volvió a los escenarios con la comedia “Acaloradas”, una propuesta centrada en el humor y la complicidad femenina que fue muy bien recibida tanto por el público como por la crítica. A lo largo de su vida, Villafañe mantuvo una permanente capacidad de reinvención y una curiosidad que la llevó a destacarse en distintos ámbitos culturales.
En una de sus últimas apariciones públicas vinculadas a su salud, Juana Molina había hablado sobre el estado de su madre durante una visita a la mesa de Mirtha Legrand en 2025. Consultada por la conductora, respondió con sinceridad: “Mamá está bastante mal”. La conversación derivó en recuerdos sobre la vida de Chunchuna, su elegancia, su trabajo como arquitecta y los años de exilio familiar en Francia.
La muerte de Chunchuna Villafañe deja un profundo vacío en el ambiente artístico argentino. Dueña de una personalidad inquieta, sensible y sofisticada, supo construir un legado que atraviesa generaciones y permanece vivo en el cine, el teatro, la televisión y en la memoria de quienes la admiraron dentro y fuera de los escenarios.