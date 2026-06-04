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¿Qué harán los argentinos con el aguinaldo?

Las familias destinan más a desendeudarse que a atesorar el salario extra de mitad de año, según Focus Market.

AGUINALDO. Las familias destinan más a desendeudarse que a atesorar el salario extra de mitad de año, según Focus Market.
AGUINALDO. Las familias destinan más a desendeudarse que a atesorar el salario extra de mitad de año, según Focus Market.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Las familias argentinas priorizan pagar deudas antes que ahorrar con el aguinaldo de mitad de año, según reveló un informe de Focus Market sobre la situación económica actual.
  • Frente a la alta inflación y deudas previas, el comportamiento de consumo cambió: las familias optan por cancelar saldos pendientes de tarjetas en lugar de volcarse al ahorro.
  • Esta tendencia evidencia la pérdida de capacidad de ahorro y prevé un menor impulso al consumo interno, habitualmente dinamizado por el cobro del sueldo complementario.
Resumen generado con IA

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