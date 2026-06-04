Seguridad

Descubrieron 1.100 litros de éxtasis líquido ocultos en los tanques de un camión en Córdoba

El vehículo había ingresado desde Paraguay y tenía como destino final Mendoza. La droga estaba escondida en compartimientos acondicionados dentro de los tanques de combustible.

CÓRDOBA. Descubrieron 1.100 litros de éxtasis líquido ocultos en los tanques de un camión.
CÓRDOBA. Descubrieron 1.100 litros de éxtasis líquido ocultos en los tanques de un camión.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional incautó recientemente 1.100 litros de éxtasis líquido ocultos en un camión en Córdoba que viajaba de Paraguay a Mendoza por narcotráfico internacional.
  • El hallazgo ocurrió en Villa Nueva tras una investigación con alerta de Chaco y apoyo de Paraguay. La droga estaba oculta en tanques de combustible no conectados al motor.
  • El operativo expone la complejidad de las rutas de narcotráfico internacional en la región y refuerza la necesidad de cooperación fronteriza para desmantelar estas redes.
Resumen generado con IA

Un impactante operativo antidrogas permitió descubrir en Córdoba un cargamento de 1.100 litros de éxtasis líquido oculto en los tanques de combustible de un camión que había ingresado desde Paraguay y se dirigía hacia Mendoza.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de estupefacientes, que además contó con cooperación de autoridades paraguayas.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, que alertó sobre un transporte de cargas sospechoso procedente de Paraguay.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el camión había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como destino final el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

Con esos datos, investigadores de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” montaron un operativo para localizar el rodado. Finalmente, el vehículo fue hallado sin ocupantes en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

El procedimiento contó con apoyo de personal de los Escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina. Por disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Villa María, los efectivos avanzaron con la inspección del transporte.

Durante la requisa detectaron que uno de los tanques no estaba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía un líquido con una coloración incompatible con combustible.

Los análisis preliminares determinaron que se trataba de una sustancia compatible con MDMA, conocido como éxtasis. Posteriormente, los gendarmes comprobaron que el segundo tanque también contenía el mismo líquido, por lo que concluyeron que ambos compartimientos habían sido acondicionados especialmente para ocultar y trasladar la droga.

Las pericias realizadas por especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María confirmaron el resultado positivo para éxtasis. El volumen total secuestrado fue estimado en 1.100 litros.

Por orden judicial, los investigadores secuestraron el camión, la sustancia hallada, los 27.990 kilos de harina de girasol que el vehículo transportaba como carga legal y documentación considerada relevante para la causa.

Del operativo también participó la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

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