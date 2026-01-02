Horacio Pagani seguirá en Bendita: ¿por qué rechazó sumarse al nuevo programa de Beto Casella?

Horacio Pagani confirmó que continuará como panelista de Bendita, el histórico ciclo de El Nueve, y descartó la posibilidad de sumarse al nuevo programa que Beto Casella prepara para América TV.
La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales y estuvo atravesada por razones personales y profesionales que terminaron inclinando la balanza a favor de su permanencia. “Había que tomar una decisión y era muy difícil por la propuesta que me había hecho Beto; yo iba a seguirlo, era lo que correspondía según mis códigos de vida”, explicó el periodista en un extenso video.
La oferta de la productora Mandarina, responsable del ciclo que aún no tiene nombre, fue calificada por él mismo como “inmejorable”. Sin embargo, el horario nocturno, con emisiones que se extenderían hasta la medianoche, implicaba una alteración significativa de sus rutinas.
Los motivos por los que Horacio Pagani decidió quedarse en El Nueve
A sus 82 años y con antecedentes cardíacos, Pagani señaló que el aspecto de la salud fue determinante. En ese sentido, mencionó la recomendación de su médico, el cardiólogo Guillermo Casella, quien le aconsejó mantener una vida más ordenada.
“Comer tantas veces a esa hora era muy difícil. Además, tengo la costumbre de cenar con amigos y una cosa era salir a las diez de la noche, como ahora, y otra a las once y media o doce”, sostuvo el panelista.
Otro de los factores que influyeron en su decisión fue el vínculo construido dentro de El Nueve, donde destacó especialmente el trabajo colectivo detrás de cámara. “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”, remarcó el histórico periodista deportivo. Incluso reveló que había organizado una comida de despedida, pero tras reflexionar optó por quedarse. “No todo es plata, muchachos, y es cierto, no trabajo gratis”, enfatizó.