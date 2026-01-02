Horacio Pagani seguirá en Bendita: ¿por qué rechazó sumarse al nuevo programa de Beto Casella?

La decisión fue comunicada a través de un mensaje en sus redes sociales y estuvo atravesada por razones personales y profesionales que terminaron inclinando la balanza a favor de su permanencia. “Había que tomar una decisión y era muy difícil por la propuesta que me había hecho Beto; yo iba a seguirlo, era lo que correspondía según mis códigos de vida”, explicó el periodista en un extenso video.