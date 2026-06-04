Escándalo en Misiones: detuvieron a un policía acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso

Resumen para apurados
- Detuvieron a un policía en Posadas, Misiones, acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso bajo su custodia el pasado 31 de mayo para realizar compras personales.
- El agente custodiaba los bienes de los detenidos. Tras la denuncia de la víctima al ser liberada, las cámaras de seguridad de los comercios identificaron al policía comprando.
- La Jefatura policial de Misiones apartó preventivamente al efectivo mientras avanzan la investigación judicial y el sumario administrativo para determinar sus responsabilidades.
Un fuerte escándalo sacude por estas horas a la Policía de Misiones. Un agente de la fuerza fue detenido y apartado preventivamente de sus funciones luego de que una investigación interna determinara que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que estaba alojado en una comisaría y la utilizó para realizar compras en distintos comercios de Posadas.
El episodio ocurrió en la Comisaría Decimonovena de la capital misionera. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la víctima es un hombre de 45 años que había sido arrestado de manera transitoria por una causa contravencional.
Como ocurre en este tipo de procedimientos, al ingresar a la dependencia el detenido entregó sus pertenencias personales para su resguardo. Entre los elementos quedaron billetera, documentación y tarjetas bancarias, bajo custodia policial hasta el momento de recuperar la libertad.
Sin embargo, al ser excarcelado el pasado 31 de mayo y revisar el inventario de sus objetos personales, el hombre detectó que faltaba una de sus tarjetas de crédito. Ante la irregularidad, realizó la denuncia penal correspondiente, lo que derivó en la apertura de una causa judicial y en una auditoría interna impulsada por la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza.
Las cámaras de seguridad complicaron al agente
La investigación avanzó rápidamente a partir del seguimiento de los movimientos financieros registrados con la tarjeta sustraída. Los investigadores y funcionarios judiciales accedieron al resumen de consumos y lograron identificar las operaciones realizadas, además de precisar los horarios y los comercios donde se habían efectuado las compras.
Con esa información, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de los locales involucrados. Las imágenes fueron contundentes: el hombre que aparecía utilizando la tarjeta era un efectivo policial que cumplía funciones como “llavero” de la seccional.
Ese rol implica la custodia directa de los calabozos y el resguardo de las pertenencias privadas de las personas detenidas.
Frente a las pruebas reunidas, el magistrado que interviene en la causa ordenó la inmediata detención del sospechoso.
En paralelo, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a disponibilidad del agente y su apartamiento preventivo de la fuerza mientras avanzan tanto el sumario administrativo como el proceso judicial destinado a determinar las responsabilidades definitivas.