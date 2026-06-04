Escándalo en Misiones: detuvieron a un policía acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso

Un fuerte escándalo sacude por estas horas a la Policía de Misiones. Un agente de la fuerza fue detenido y apartado preventivamente de sus funciones luego de que una investigación interna determinara que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que estaba alojado en una comisaría y la utilizó para realizar compras en distintos comercios de Posadas.