Seguridad

Escándalo en Misiones: detuvieron a un policía acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso

El agente trabajaba como “llavero” en una comisaría de Posadas y debía custodiar las pertenencias de los detenidos. Las cámaras de seguridad de distintos comercios fueron clave para identificarlo.

MISIONES. Detuvieron a un policía acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso.
MISIONES. Detuvieron a un policía acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Detuvieron a un policía en Posadas, Misiones, acusado de robarle la tarjeta de crédito a un preso bajo su custodia el pasado 31 de mayo para realizar compras personales.
  • El agente custodiaba los bienes de los detenidos. Tras la denuncia de la víctima al ser liberada, las cámaras de seguridad de los comercios identificaron al policía comprando.
  • La Jefatura policial de Misiones apartó preventivamente al efectivo mientras avanzan la investigación judicial y el sumario administrativo para determinar sus responsabilidades.
Resumen generado con IA

Un fuerte escándalo sacude por estas horas a la Policía de Misiones. Un agente de la fuerza fue detenido y apartado preventivamente de sus funciones luego de que una investigación interna determinara que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que estaba alojado en una comisaría y la utilizó para realizar compras en distintos comercios de Posadas.

El episodio ocurrió en la Comisaría Decimonovena de la capital misionera. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la víctima es un hombre de 45 años que había sido arrestado de manera transitoria por una causa contravencional.

Como ocurre en este tipo de procedimientos, al ingresar a la dependencia el detenido entregó sus pertenencias personales para su resguardo. Entre los elementos quedaron billetera, documentación y tarjetas bancarias, bajo custodia policial hasta el momento de recuperar la libertad.

Sin embargo, al ser excarcelado el pasado 31 de mayo y revisar el inventario de sus objetos personales, el hombre detectó que faltaba una de sus tarjetas de crédito. Ante la irregularidad, realizó la denuncia penal correspondiente, lo que derivó en la apertura de una causa judicial y en una auditoría interna impulsada por la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza.

Las cámaras de seguridad complicaron al agente

La investigación avanzó rápidamente a partir del seguimiento de los movimientos financieros registrados con la tarjeta sustraída. Los investigadores y funcionarios judiciales accedieron al resumen de consumos y lograron identificar las operaciones realizadas, además de precisar los horarios y los comercios donde se habían efectuado las compras.

Con esa información, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de los locales involucrados. Las imágenes fueron contundentes: el hombre que aparecía utilizando la tarjeta era un efectivo policial que cumplía funciones como “llavero” de la seccional.

Ese rol implica la custodia directa de los calabozos y el resguardo de las pertenencias privadas de las personas detenidas.

Frente a las pruebas reunidas, el magistrado que interviene en la causa ordenó la inmediata detención del sospechoso.

En paralelo, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a disponibilidad del agente y su apartamiento preventivo de la fuerza mientras avanzan tanto el sumario administrativo como el proceso judicial destinado a determinar las responsabilidades definitivas.

Temas MisionesPosadas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horror en Misiones: hallaron muerta a una adolescente que era buscada desde hacía casi dos semanas

Horror en Misiones: hallaron muerta a una adolescente que era buscada desde hacía casi dos semanas

Lo más popular
“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia
1

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
4

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?
5

El Niño avanza y cambiará el clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán más calor y lluvias este invierno?

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
2

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
3

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
4

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
La oscura trama detrás del accidente: qué le encontraron a Nicole Verón, la expolicía que se hizo viral por sus videos eróticos

La oscura trama detrás del accidente: qué le encontraron a Nicole Verón, la expolicía que se hizo viral por sus videos eróticos

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Caso Agostina Vega: revelan que Claudio Barrelier “tenía conocimientos” para descuartizar un cuerpo

Caso Agostina Vega: revelan que Claudio Barrelier “tenía conocimientos” para descuartizar un cuerpo

De los videos eróticos a la cárcel: detuvieron a una expolicía tras un choque fatal, con armas y drogas

De los videos eróticos a la cárcel: detuvieron a una expolicía tras un choque fatal, con armas y drogas

Venta de drogas sintéticas en Tucumán: comenzaron a despejarse dudas

Venta de drogas sintéticas en Tucumán: comenzaron a despejarse dudas

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Comentarios